Mit dem Konzert des CHORios in der Nikolaikirche endet die Veranstaltung, die unter der Federführung von Gröpelingen Marketing, dem Bürgerhaus Oslebshausen und dem Sportverein stattfindet, am Sonntag, 26. August, um 17 Uhr.

An beiden Tagen können die Besucher rund um das SVGO-Vereinsgelände in der Sperberstraße nach Herzenslust feiern, sich über Institutionen, Vereine und Behörden in dem Ortsteil informieren und zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten genießen.

Einer von vielen Höhepunkten in diesem Jahr wird direkt nach der Eröffnung sowie der Begrüßung durch die Leiterin des Ortsamts West, Ulrike Pala, auf der großen Bühne aufgeführt: Unter der Regie von Choreograf Arton Veliu werden sich vier Hip-Hop-Gruppen „battlen“, also die Besten unter sich austanzen. Außerdem treten acht Tänzer aus dem Bürgerhaus auf. Unter Anleitung von Veliu haben die Mädchen und Jungen mehrere Wochen lang schwierige Übungen einstudiert. Um vor allem junge Menschen für das Dorffest zu begeistern, haben Veliu und Bürgerhausleiter Ralf Jonas dieses Highlight mithilfe des Sander-­Center, der Sparkasse Oslebshausen sowie des Stadtteilbeirats organisiert.

Im Anschluss steht das Fest dann zunächst unter dem Motto „Feiern bis zum Morgengrauen“. DJ Könich Bernd sorgt dabei für Stimmung.

Am Sonntag, 26. August, geht es zu Beginn um 10 Uhr besinnlicher zu: Die katholische Kirchengemeinde St. Marien sowie die evangelische Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen laden zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. Neben den Besuchern werden dabei auch Gäste aus dem Ortsteil unter dem Titel „All you need“ auf und vor der Bühne miteinander ins Gespräch kommen. Von 13 Uhr an sorgt der ­Stedinger Shanty-Chor für musikalisches Vergnügen.

Wer es etwas sportlicher mag, ist dazu eingeladen, sich am Sonntag mit dem Fahrrad auf eine Tour durch die „Megacity“ Oslebshausen zu begeben. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Oslebshauser Bahnhof. Insgesamt 26 Aussteller haben rund um den Sportplatz ein vielseitiges Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Schulen, Gruppen und Vereine laden zu verschiedenen Vorführungen und lustigen Mitmachaktionen ein, an zahlreichen Informationsständen können sich Eltern, Großeltern und Kinder über die Vielfalt des Ortsteils im Bremer Westen kundig machen. Für Jonas vom Bürgerhaus Oslebshausen und Stadtteilmanager Lars Gerhardt vom Verein ­Gröpelingen Marketing steht fest: „Die Menschen im Quartier schätzen das Dorffest als eine willkommene Gelegenheit, sich zu treffen und sich über die neuesten Entwicklungen in Oslebshausen miteinander auszutauschen.“

Initiiert wurde die erste Auflage der Veranstaltung im Jahr 2012 – damals noch rund um das Bahnhofsgelände –, damit Bewohner und Besucher zusammen feiern und sich kennenlernen können. Mittlerweile ist daraus ein großes Fest geworden, das zahlreiche Besucher jedes Alters anzieht. Während am Abend des ersten Tages traditionell das Showprogramm im Fokus steht, ist der Sonntag seit der ersten Auflage der Tag, an dem sich Vereine, Betriebe und andere Einrichtungen aus dem Ortsteil im Bremer Westen präsentieren und mit vielen Aktionen auf sich aufmerksam machen.

Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, appellieren die Veranstalter und die Polizei an die Besucher, möglichst mit ­öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen oder das Auto auf dem nahe gelegenen Park-and-ride-Gelände am Sander-Center abzustellen. „Ein kleiner Fußmarsch hat schließlich noch niemandem geschadet“, sagt ­Oslebshausens Kontaktpolizist Holger Nolte. Nach den guten Erfahrungen von 2014 haben sich die Organisatoren entschieden, „das gelungene Konzept der Veranstaltung einfach zu übernehmen“, sagt Bürgerhaus­leiter Jonas. „Spaß und ein stimmungsvolles Fest mit vielen attraktiven Programmpunkten für Groß und Klein können wir ­garantieren.“