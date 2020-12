Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Weihnachten

Es war, wie jedes Jahr, am Ende des Jahres,ich glaub’ so im Dezember war es,da musste ich immer artig und gehorsam seinnicht immer schimpfen und schreien.Da ging es, wie ich’s so bedenke,um die Größe der Geschenke.