Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Weihnachtsfeeling

Denk‘ ich an Weihnachten in diesem Jahr,nie zuvor mir so mulmig zumute war!Warum, das ist hier schnell erklärt,die Corona-Krise an den Nerven zehrt.Sie schränkt gewohntes Leben massiv ein,wirkt auf den weihnachtlichen Schein.