Ohne Stolperfalle in die Dusche: Von schwellenfreien Bädern und dem damit verbundenen Komfortgewinn profitieren nicht nur ältere Hausbewohner. (djd/Gutjahr Systemtechnik)

Wer neu baut, setzt heute häufig direkt auf eine schwellenfreie Einrichtung. Aber auch bei der Badmodernisierung steht das Beseitigen von Stolperfallen hoch im Kurs. Keineswegs erst im Alter profitieren die Bewohner von dem Plus an Sicherheit und Komfort.

Praktisch und schön

Doppelt hält besser: Bei Duschrinnen mit einer zweiten Entwässerung wird Sickerwasser gezielt abgeführt. (djd/Gutjahr Systemtechnik)

Neben praktischen Argumenten sprechen ebenso optische Gründe für den Einbau bodengleicher Duschen in der heimischen Nasszelle: Mit großformatigen Fliesen lässt sich eine durchgehende Fläche bis in die Dusche schaffen, die den Raum großzügiger erscheinen lässt.

Gerade im Altbau muss sich die Dusche jedoch den meist beengten Platzverhältnissen und geringen Aufbauhöhen anpassen. Eine Lösung dafür stellen kompakte Installationssysteme dar. So hat etwa der Hersteller Gutjahr eine besonders flache Duschrinne entwickelt, die lediglich 62 Millimeter Aufbauhöhe benötigt und sich damit für ältere Bäder sehr gut eignet. Ein zusätzlicher ästhetischer Aspekt der bodengleichen Duschen: Gängige Bodenabläufe befinden sich meist in der Mitte der Dusche – genau dort, wo die Bewohner bei der Körperhygiene stehen. Deutlich bequemer sind daher Duschrinnen, die zur Wand hin eingebaut werden, und somit den eigenen Füßen nicht in die Quere kommen.

Für alle Generationen

Wer sich für eine bodengleiche Dusche entscheidet, baut vor allem generationsübergreifend. Denn sie sieht nicht nur gut aus, sie ist vor allem barrierefrei und damit für ältere Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit geeignet. Allerdings stellt die schwellen­lose Ausführung erhöhte Anforderungen an den Einbau dar: Die Bauweise benötigt eine Duschrinne, die dauerhaft sicher entwässert, um Schäden durch Wasser zu vermeiden. Die Problemzone liegt hier zwischen Belag und Duschrinne. In diesem Bereich kann sich Wasser stauen – fleckige, unansehnliche Fugen können die Folge sein.

Empfehlenswert sind in diesem Fall Systeme wie „IndorTec FlexDrain“ vom Hersteller

Gutjahr, die es in waagerechter und senkrechter Ausführung gibt und die über eine zweite Entwässerungsebene verfügen. So wird Sickerwasser gezielt abgeführt. Schäden werden zuverlässig verhindert.