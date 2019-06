Schützenfest in Axtstedt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wer erlegt den Königsadler?

Monika Fricke

Die Schützen in Axstedt sind bereits mitten im Festreigen: Eine Woche vor dem Schützenfest der Erwachsenen findet das Kinderschützenfest statt. Kinder von sechs bis elf Jahren haben sich in der vergangenen Woche am Armbrustschießen und Jugendliche am Luftgewehrschießen sowie Knobeln beteiligt.