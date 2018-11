Der Informationsabend gibt einen ersten Überblick über den Ausbildungsmarkt. (Jens Kalaene, dpa)

November, sind Eltern und Schüler von 19 bis 21 Uhr eingeladen, in der örtlichen BBS, Am Osterholze 2, Fragen zu stellen. „In angenehmer Atmosphäre gibt es Informationen rund um die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten“, sagt BOT-Mitorganisatorin Jutta Finken. Insbesondere soll es um wichtige Termine und Fristen gehen. Dafür stehen kompetente Ansprechpartner für Fragen in Einzelgesprächen zur Verfügung.

Darüber hinaus gibt es Vorträge. Experten referieren über die aktuelle Ausbildungslandschaft. So ist für 19 Uhr in Raum 32 der Vortrag „Bildungsangebote der BBS OHZ“ vorgesehen, der auch für 20 Uhr noch einmal auf dem Programm steht. Ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit stellt zudem in einem Vortrag ab 19.30 Uhr in Raum 31 Informatives über „Berufswahl, Ausbildungssuche und Co.“ vor. Dabei geht es auch darum, wie Jugendliche Berufswahlmedien richtig nutzen.

Die Organisatorinnen hoffen auf reges Interesse, zumal etliche Aussteller bereits vor Ort sein werden und Fragen beantworten.