Wer nich gau is un sik röögt, löppt Gefohr, leer uttogohn. In de Koophüüser stopelt sik Mengen von verscheden Sorten Plätten, Marzipan un annern Slickerkroom. De to proberen, kümmt man often in Versökung – un schull’t ok doon, wiel man sik sonst an Wiehnachten, wenn de meest all kneterhart un dröög sünd, de Tähnen licht doran toschannen bieten kann.

In’n Kalenner schall man nich vergeten, de Termine von all de Wiehnachtsmärkte un -fiern optoschrieven, üm bloots nich een Deel von den Rummel to verpassen. Hilligobend is man von’t Jachtern un Hetzen so toschann, dat man grode Glück hett, nich al inne Kark intoduseln, wenn de Paster de Wiehnachtsgeschicht vörleest.

Nu heff ik kortens in de Schummeree an mien eegen Kindheit trüchdacht. Ick will keeneen wiesmoken, allns wör fröher better wiesen. Fast steiht, dat in all de Johren an dat christliche, besinnliche Wiehnachtsfest groot Deel verloren gohn is.

Harr Mudder dagsöver twüschendör ’n beten Tiet, back se Kekse un Neejohrswaffeln. De kömen in ene grode Blicktrummel un eerst to de Festdoog wöller ton Vörschien – falls man nich den Versöök ünnernohmen daht, heemlich ’n poor to probeern. Sülven kreegt wi dat ok hild un basteln oder pusseln tosomen, wat wi us Öllern und Grootöllern an Hilligobend schenken wullt. Weer dat buten ok schietige Wedder un de Wind huul orig ut Oost üm’t Huus, genööt de Familie dscheden Dag in de Adventstied. Oma fummelt in eern Strickbüdel un socht de Brill, üm us Wiehnachtsgeschichten vörtolesen, oder wi hebbt Leeder sungen. Dezember weer de Moond in’t Johr, wo man no all de Orbiet ’n beten to Roh un Besinnung kööm.

An Hilligobend gehör de Karkenbesöök dorto. Wöller Tohuus, eeten wi gemeensom Obendbrot. Von de Anfang November slachten Swien kömen leckere Soken op den Disch. Vadder sneed rökerte Mettwuss, Sülten un Schinken an. Mit dat sülvens gebackene Swatt- un Graubrot ut us eegen Backoben langten all düchtig to. Vör de Bescherung wuschen wi Kinner inne Waschköök Teller un Tassen af.

Eerst wenn Mudder mit de lütte Klock klingelt, weer de Moment dor, op den wi mit hitten Kopp al Weeken lang töven hebbt. De Lichter an’n Dannenboom in de mollig warme Stuuv leten de Oogen lüchten as Steerns an’n Himmel. Dat, wat hüüte oft överdreven warrt, kennt wi domols nicht: Een Book, ’n Poor Handschen oder sülvens strickte Strümp, dorto de bunte Teller, moken us dankbor un tofreden. Oma leest nomool de Wiehnachtsgeschicht. Vadder un Opa kreegt nen hitten Grog un wi Kinner Fleedersaft. An düssen besonnern Dag Hilligobend dröff dscheder so lang opblieven, bit em toletzt de Ogen mööd tofullen.

För düsse Johr wünsch ick mi ’ne stille, witte Wiehnacht. Ick wünsch mi, dat de Minschen sik beter versteiht. Ick wünsch mi, dat endlich Freeden inkehrt un de Gier no Profit ophört. Un ganz dull wünsch ick mi, dat wi Minschen us kranke Eer nich ganz toschannen mookt.

Uwe Bokelmann