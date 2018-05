Nur wer sich rechtzeitig Gedanken über seine eigene Beerdigung macht, kann die Kosten für die Angehörigen gering halten. (djd/SONO Sterbegeld VVaG)

Nicht verdrängen sollte man die Tatsache, dass ein Todesfall hohe wirtschaftliche Belastungen für die Hinterbliebenen mit sich bringt.

Preissteigerungen haben in den vergangenen Jahren auch vor Bestattungskosten nicht Halt gemacht. Eine Beerdigung kostet heute oft mehr als 5000 Euro. Fällig werden unter anderem Gebühren für die Gemeinde, Kosten für das Grab und den Blumenschmuck, die Trauerkleidung, den Grabstein und die Grabpflege.

Mit einem Bestattungsvorsorgevertrag lassen sich eigene Vorstellungen vom letzten Weg umsetzen. (djd/SONO Sterbegeld VVaG)

Die Ausgaben variieren von Fall zu Fall – und richten sich maßgeblich nach den individuellen Wünschen. Mit einer Sterbegeldversicherung kann man die Angehörigen von den immensen Kosten einer Bestattung entlasten. Schließlich wird seit 2004 kein Sterbegeld mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt.

Von der SONO Sterbegeld VVaG in Bottrop beispielsweise gibt es eine Sterbegeldvorsorge mit einer Mindestversicherungssumme von 500 Euro und einer Höchstversicherungssumme von 7500 Euro. Beim Unfalltod vor dem 75. Lebensjahr kommt das Doppelte des Sterbegeldes zur Auszahlung. Der lebenslange Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf einer sechsmonatigen Wartezeit, beim Unfalltod entfällt diese.

Die Aufnahme in die Versicherung ist bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres möglich. Beim aktuellen Tarif etwa werden bei einem Eintrittsalter von 30 Jahren und einer Versicherungssumme von 5000 Euro nur 9,30 Euro pro Monat fällig. Zuvor müssen einige Gesundheitsfragen beantwortet werden.

Die Versicherungsleistung wird nach dem Ableben an die Hinterbliebenen gezahlt. Alternativ wird im Vorfeld ein Bestattungsvorsorgevertrag abgeschlossen. So lassen sich bereits zu Lebzeiten eigene Vorstellungen vom letzten Weg umsetzen. Ein solcher Vorsorgevertrag bietet sich auch an, wenn es niemanden gibt, der sich um die Beerdigung kümmert.