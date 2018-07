Das Gut Sandbeck Open Air geht in die fünfte Runde und wartet mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten auf. (FR)

und 4. August, verwandeln zahlreiche Künstler das Gelände des ehemaligen Ritterguts, Sandbeckstraße 13, in eine große Bühne.

Anlässlich des fünften Geburtstags der Veranstaltung haben sich die Organisatoren vom Verein

Musikalische Nachwuchsförderung OHZ bei der Programmgestaltung mächtig ins Zeug gelegt. Die Besucher dürfen sich auf zwei international agierende Headliner, ein Wiedersehen mit den beliebtesten Musikern der vergangenen vier Jahre sowie eine gekonnte Auswahl aus den zahlreich eingegangenen Bandbewerbungen aus ganz Deutschland freuen. Obendrein zahlen alle Gäste, die am jeweiligen Festivaltag Geburtstag haben, keinen Eintritt. Die ersten 50 Besucher pro Tag erhalten außerdem einen Reis-Shot am Cocktailstand, während ein textiles, bedrucktes Jubiläumsarmband auf die ersten 250 Besucher als Geschenk an der Kasse wartet.

Die Band Checkin‘ Up um den Sänger und Gitarristen Michael Gienapp präsentiert ehrlichen Blues mit starkem Rhythmus. (Michael Buch und FR, FR)

Mit dem Holländer Julian Sas am Freitag und dem Australier Rob Tognoni am Sonnabend steht bei dem diesjährigen Sandbeck Open Air die Weltelite des Blues auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Bei den Auftritten der Lokalmatadoren Checkin‘ Up und The Rockalots ist gute Stimmung vorprogrammiert. Durch die Buchung von mehreren Powerbands wie Pinski, Most

Fabulaos Long Gone Dicks und

Unstraight haben die Organisatoren alle Register gezogen, um die zwei Festivaltage zu einem Erlebnis zu machen, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Ebenso freuen sich die Macher auf die Nachwuchsband friday5pm, die nach einjährigem Coaching in Co-Finanzierung mit der Kreismusikschule den Konzertreigen am Freitag eröffnet. Wie in den vergangenen Jahren sind die Konzerte auch bei der fünften Auflage des Open Airs eingebettet in ein attraktives Programm mit einer Versteigerung sowie einer Verlosung. Und auch

die legendäre Harley-Show darf nicht fehlen.

Das Gut Sandbeck Open Air startet am Freitag, 3. August, um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Am Sonnabend, 4. August, geht die Veranstaltung um 15 Uhr weiter, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Das Musikprogramm läuft jeweils bis 22Uhr, der Ausschank geht bis 23 Uhr.

Karten für das Festival sind bei Nordwest Ticket und Eventim sowie vor Ort bei Musicland und der Ticket & Event GmbH, Bahnhofstraße 63 und 78, in

Osterholz-Scharmbeck erhältlich. Weitere Infos unter www.gsoair.de.