Gute Stimmung herrschte beim Open-Air-Festival im vergangenen Jahr – hier mit Gitarrist Michael Gienapp von Checkin'Up. (Michael Buch)

August, startet zum sechsten Mal das Benefiz Blues und Rock Open Air auf dem Gut Sandbeck. Zwei Tage gibt es Blues und Rock vom Feinsten mit hochkarätigen Bands sowie einem attraktiven Rahmenprogramm mit Verlosungen und jeder Menge Kulinarischem. Der Verein Musikalische Nachwuchsförderung OHZ als Veranstalter kündigt ein erlebnisreiches Wochenende an. Der Erfolg der ersten Auflagen habe sich herumgesprochen. Bundesweite Bewerbungen verschiedener Bands gingen für das diesjährige Festival ein. Am Freitag und Sonnabend verwandeln die Musiker das idyllische Gelände des ehemaligen Gutshofs in eine große Bühne. Die Besucher dürfen sich auf internationale Headliner freuen.

Die Tradition der legendären Harleyshow als fester Bestandteil des Festivals wird fortgesetzt: Bis zu 60 Harleys verbreiten Easy-

Rider-Feeling auf Gut Sandbeck.

Die Band Gruuf mit Georg Mikschl (vorn), Frank Martin, Axel Möckel und Michael Stahl (hinten v.l.) tritt am Sonnabend um 19.10 Uhr auf. (Michael Buch und Verein Musikalische Nachwuchsförderung OHZ, Verein Musikalische Nachwuchsförderung OHZ)

Die Organisatoren um den Vereinsvorsitzenden Georg Mikschl, der auch Sänger und Gitarrist der Band Gruuf ist, haben erneut ein „vielsaitiges Musikprogramm mit neuen hochkarätigen Bands“ vorbereitet. Als Highlight kündigt Mikschl für Freitag die Musiker von Bands Of Friends aus England an, die Klänge der Rock- und Blues-

Alben von Rory Gallagher aus den 1960er-, 1970er und 1980er-Jahren auf dem Gelände verbreiten. Um seine großartige Musik zu feiern, haben zwei seiner ehemaligen Weggefährten die Band gegründet.

Nicht weniger stolz ist das Open-Air-Team, dass Laura Cox, eine sehr talentierte Gitarristin aus Frankreich, am Sonnabend mit ihrer Band zu Gast ist. Ihre Leidenschaft für Country, Folk sowie Rock entwickelte sie durch den Einfluss ihres englischen Vaters sowie Künstler wie The Band, ZZ Top, Johnny Cash und den Dire Straits.

Klassische Töne von Größen wie Cream und Eric Clapton sowie moderne Stücke von Gary Moore, Rory Gallagher und anderen bringt die Band Gruuf auf die Bühne. Selbstgemachte Titel runden das Repertoire ab und ermöglichen es den Musikern, ihre Leidenschaft auf das Publikum zu übertragen.

The Jazzards ist eine Nachwuchsband, die bereits von der musikalischen Nachwuchsförderung des Vereins gemeinsam mit der Kreismusikschule Osterholz profitierte. Fortgeschrittene und Rock-Pop-Schüler haben seit der Gründung im vergangenen Jahr unter der Leitung von Udo Wilhelm erste Erfahrungen gesammelt und wollen nun zeigen, was sie können.

Die Veranstaltung startet am Freitag, 2. August, um 17 Uhr, der Einlass auf das Gelände in der Sandbeckstraße 13 beginnt um 16.30 Uhr. Am Sonnabend, 3. August, geht es um 15 Uhr weiter, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Das Musikprogramm läuft jeweils bis 22Uhr, der Ausschank geht bis 23 Uhr. Tickets gibt es bei allen Nordwest-Ticket-Verkaufsstellen sowie bei Eventim. Außerdem gibt es Eintrittskarten bei Musicland OHZ in der Bahnhofstraße 63 und bei der Ticket & Event GmbH, Bahnhofstraße 78.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.gsoair.de.