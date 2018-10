Wer im höheren Alter noch am Steuer sitzen möchte, sollte seine Fahrtüchtigkeit regelmäßig kritisch hinterfragen. Ein Anzeichen dafür, dass man sich nicht mehr so sicher im Straßenverkehr bewegt, ist zum Beispiel Nervosität im dichten

Verkehr oder auf unbekannten Strecken, erläutert die Alzheimer Forschung Initiative.

Auch wer öfter in brenzlige

Situationen gerät und kleinere

Unfälle verursacht, sollte seine Fahrtüchtigkeit überdenken. Wichtig ist, dass der Fahrer den Kopf für den Schulterblick noch weit genug drehen kann. Und dass er andere Verkehrsteilnehmer gut sieht und Motorengeräusche und Signale hört.

Als regelmäßiger Beifahrer kann man ebenfalls darauf achten, wie gut sich jemand im Verkehr bewegt. Verfährt sich der Fahrer beispielsweise häufig – selbst auf bekannten Strecken – ist das ein Zeichen, dass man die Fahrfähigkeiten

beobachten sollte. Auch wenn er öfter versehentlich bei Grün an der Ampel hält oder Vorfahrtsregeln missachtet, gilt es, das Gespräch mit dem Fahrer zu suchen. Weitere Anzeichen für eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit sind der Alzheimer Forschung Initiative zufolge sehr langsames Fahren oder große

Aggressivität am Steuer.

Am besten lassen sich ältere Autofahrer regelmäßig beim Arzt durchchecken, rät die Deutsche

Seniorenliga in der Broschüre

„Offen gesagt – Tipps für Angehörige von älteren Autofahrern“.

Besonderes Augenmerk sollte der Sniorenliga zufolge auf den folgenden Fragen liegen: Wie gut sieht der Fahrer noch? Muss die Sehhilfe

angepasst werden? Ist das Gehör in Ordnung oder muss ein Hör-

gerät her? Kann der Fahrer den Kopf noch gut bewegen, um einen Schulterblick zu machen? Liegt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, ein psychisches Leiden, eine neurologische Erkrankung oder Diabetes vor? Der Senior kann dann bestehende Probleme angehen oder sich überlegen, lieber auf den Beifahrersitz zu wechseln.