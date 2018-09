Am Sonntag verwandeln sich die Syker, Bremer und Bassumer Straße wieder in reine Flaniermeilen mit Buden, Ständen und Flohmarkt­ tischen. (Udo Meissner)

Wer am Sonntag durch den Brinkumer Ortskern bummelt, wird

sicherlich sowohl auf einige Neuheiten als auch auf Bewährtes treffen. Zu Letzterem zählt natürlich die beliebte Automeile. Einige Fahrzeuge werden laut Ankündigung von Marktmeister Jürgen Schmidt vor dem Bremer Tor an der Syker Straße zur Schau gestellt.

In diesem Jahr beteiligen sich mit den Autohäusern Werner und Hinrichsen zwei Unternehmen aus der Region, die die Veranstaltungen zum Anlass nehmen, um ihre Auswahl an Neu- und Gebraucht­-

wagen vorzustellen. Entsprechendes Fachpersonal wird selbstverständlich vor Ort sein, um die Fahrzeuge vorzuführen und mit den

Besuchern ins Gespräch zu kommen. „Nachdem im vergangen Jahr einige Autohäuser kurzfristig abgesagt haben, freue ich mich dieses Mal schon frühzeitig über zwei

Zusagen“, sagt Jürgen Schmidt.

Aktuell wartet er noch auf eine weitere Rückmeldung von Ford Rathkamp. Die Brinkumer Einzelhändler nutzen das Herbstfest zugleich, um ihre neuen Kollektionen zu

zeigen und ihre Kunden mit besonderen Rabattaktionen in die Geschäfte zu locken. So zeigt unter anderem Frank Garmhausen von der Zweirad-Lounge Garmhausen

Präsenz auf der Flaniermeile und stellt aktuelle Fahrräder mit und ohne Motorantrieb vor – das sollte ein spannender Tag werden.