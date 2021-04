Jürgen Oestmann (l.) und Thomas Ahrens stehen ihren Kunden seit fast 30 Jahren als kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Immobilien zur Verfügung. (HARALD-KLAPPROTH und Oestmann & Ahrens, Oestmann & Ahrens)

„Unser Vorteil gegenüber anderen ist, dass wir bekannt und bestens vernetzt sind und im Laufe der Jahre schon sehr viele Immobilien verkauft haben“, betont Thomas Ahrens. Diese Erfahrung am Markt sei aus heutiger Sicht nicht zu unterschätzen. Der Immobilienexperte weiter: „Nur wer den

lokalen Markt, die dazugehörige Dynamik und entsprechende Praxis kennt, weiß, welche Preise für Immobilien vor Ort tatsächlich erzielbar sind.“ Anhand dieser vorhandenen Kenntnisse sieht er sein Immobilienunternehmen deutlich im Vorteil gegenüber „den jungen, bundesweit tätigen Makler-Start-ups“.

In Stuhrbaum vermarkten die beiden Makler in Kürze sechs großzügige Eigentumswohnungen mit drei bis vier Zimmern. (Oestmann & Ahrens)

Dazu verweist der Brinkumer Immobilienmakler auf das neue Maklergesetz hinsichtlich der Provisionsverteilung. „Seit Ende letzten Jahres muss der Verkäufer die Provision des Maklers entweder voll oder zur Hälfte übernehmen. Wenn die Provision geteilt wird, zahlt der Käufer nur noch genauso viel Provision wie der Verkäufer“, erläutert er die aktuelle Gesetzgebung. Thomas Ahrens‘ Rat: Wer aktuell den Verkauf einer Immobilie plant, sollte bei der Wahl des Maklers unbedingt deren Leistungsangebote miteinander vergleichen. „Sogenannte Billigangebote sind häufig nicht gleichwertig mit den hohen Standards, denen sich Qualitätsmakler verschrieben haben“, betont er.

Der Immobilienfachmann ist der Meinung, dass hinter den „medial gepushten Start-ups, die derzeit mit Niedrigpreisen werben, die Hoffnung von Investoren steht, mit einem designten Leistungspaket hohe Renditen erzielen zu können.“ Für das zertifizierte Immobilienunternehmen Oestmann & Ahrens stehen hingegen nach wie vor die langjährige Nähe zu den Kunden und deren individuellen Wünsche im Vordergrund.

Zu den aktuellen Projekten des Immobilienunternehmens Oestmann & Ahrens zählen verschiedene Neubauprojekte in Stuhr, die in Zusammenarbeit mit der Cloppenburger Firma Sauer-Konzeptbau umgesetzt werden. (Oestmann & Ahrens)

Zu den Schwerpunkten der Brinkumer Immobilienmakler zählt neben der Vermittlung von gebrauchten Immobilien auch die Konzeption und Vermarktung von attraktiven Neubauten. Ein aktuelles Projekt von Oestmann &

Ahrens Immobilien befindet sich in der Rheinstraße in Brinkum. Dort wird bis zum Sommer ein Neubau mit zehn Wohnungen fertiggestellt. Alle Wohnungen sind bereits verkauft. In Stuhrbaum beginnen die beiden Makler in Kürze mit der Vermarktung von sechs großzü­gigen Eigentumswohnungen – mit drei und vier Zimmern.

Weitere attraktive Neubauprojekte seien in Stuhr-Moordeich in Planung. Jürgen Oestmann sagt: „Wir vermarkten schon seit Jahren in enger Zusammenarbeit die von der Cloppenburger Firma Sauer-

Konzeptbau errichteten Neubauten.“ Um ihren Kunden auch künftig attraktive Wohnobjekte anbieten zu können, sind die beiden

Immobilienspezialisten im gesamten Wirtschaftsraum Bremen laufend auf der Suche nach größeren Grundstücken ab einer Größe von 1000 Quadratmetern und älteren Häusern. „Eine schnelle Prüfung, Kaufentscheidung und sofortige Kaufpreiszahlung sind für uns dabei selbstverständlich“, betonen die beiden.

Weitere Informationen gibt es auf

der Seite www.oestmann-ahrens.de. Kontakt bei Anfragen: Oestmann & Ahrens Immobilien GmbH, Studtriede 79, 28816 Stuhr. Telefon: 04 21 / 89 88 50. E-Mail: info@oestmann-

ahrens.de