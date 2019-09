Am Sonntag hofft die BIG wieder auf zahlreiche Besucher, die anlässlich des Herbstfestes mit Schweinemarkt in den Brinkumer Ortskern kommen. (Udo Meissner)

Zur Geschichte: Der Name „Schweinemarkt“ soll an die Brinkumer Vergangenheit erinnern. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts war Brinkum ein wichtiger Ort für den Schweinehandel.

Lebendige Schweine bekommen die Besucher am Sonntag zwar wie üblich nicht zu sehen, dennoch hat Arne Budelmann in seiner neuen Funktion als Marktmeister zusammen mit seinem Vorgänger Jürgen Schmidt ein buntes Programm für Jung und Alt und jeden Geschmack gestrickt. „Das Herbstfest ist neben der Oldtimershow eine der größten Veranstaltungen im Brinkumer Ortskern und mittlerweile fast ein Selbstläufer“, berichtet Arne Budelmann im Vorfeld. Genau diese Tatsache habe ihm die Planungen durchaus erleichtert. „Wir haben keine großen Veränderungen vorgenommen. Die meisten Aussteller kommen jedes Jahr wieder“, erzählt er. Jetzt hofft der Marktmeister auf schönes und vor allem trockenes Herbstwetter, „denn damit steht und fällt so eine Veranstaltung“. Die Vorhersagen klingen zumindest äußerst vielversprechend, sodass sich am Sonntag sicherlich wieder zahlreiche Brinkumer sowie Besucher aus der Umgebung auf den Weg in Richtung Ortskern machen werden.

Wer beim traditionellen Flohmarkt seinen Stand aufstellen möchte, sollte schon früh vor Ort sein, denn der Aufbau beginnt bereits ab 7 Uhr. „Wer möchte, kann sich auch spontan entscheiden und einen Tisch aufbauen“, sagt Arne Budelmann. Eine Standgebühr gibt es nicht, und eine Anmeldung ist auch nicht erforderlich. Die Schnäppchenjäger haben dann ab 11 Uhr die Gelegenheit, um zu flanieren, zu stöbern und zu feilschen. Ab 13 Uhr öffnen daraufhin auch die Geschäfte ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag.

Und bei wem nach dem ersten Bummel durch Brinkum bereits der Magen knurrt, der kann sich auf ein reichhaltiges Angebot an kulinarischen Leckereien freuen. Dieses reicht bekanntlich von herzhaft bis süß und bietet mit Bratwurst, Pommes frites, Fischbrötchen, Zuckerwatte, Waffeln, Eis und vielem mehr für jeden Geschmack etwas. Für musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem eine Blaskapelle vor dem Bremer Tor. Außerdem zeigt die Pa-Kua-Schule für Kampfkunst einige Vorführungen in einem Zelt.

„Ich freue mich besonders, dass sich in diesem Jahr einige neue BIG-Mitglieder mit einer Aktion oder einem Stand am Schweinemarkt beteiligen“, berichtet Arne Budelmann. Zu den Genannten zählt unter anderem die Logithek. In dieser bieten Miriam und Peter Gesell künftig Gesellschaftsspiele und Kunsthandwerk und einem Dach an. Dazu stellt die Firma Nika Fun am Sonntag verschiedene Hüpfburgen vor, die bestimmt vor allem bei den jüngeren Besuchern für Begeisterung sorgen werden. Ein Karussell darf natürlich auch nicht fehlen.

Auch die Torwand des Vereins Kickers For Help erfreut sich stets einer großen Beliebtheit. „Wir werden wieder in der Nähe vom Hotel Bremer Tor unseren Stand aufbauen“, kündigt der stellvertretende Vorsitzende Thomas Niestädt an. „Der Schweinemarkt ist für uns eine gelungene Gelegenheit, um unseren Verein und unseren Benefizgedanken publik zu machen“, ergänzt er. Die Vereinsmitglieder freuen sich noch immer über die positive Resonanz auf ihr viertes Benefiz-Event („Brinkumer 3Days“) am ersten Augustwochenende mit dem bewährten Fußball-Turnier und einem großen musikalischen Showprogramm. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg – auch aus finanzieller Sicht“, resümiert Thomas Niestädt. Gleichzeitig kündigt er die entsprechende Spendenübergabe für den 8. Oktober an. An diesem Tag werden die Erlöse des genannten Benefiz-Events offiziell an den Hospizverein Stuhr, den Verein Stars For Kids und die Initiative „Der Bodensatz – Biker & Friends helfen Obdachlosen“ überreicht.

Der Marktmeister weist daraufhin, dass die Brinkumer – wenn möglich – bestenfalls mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Herbstfest kommen sollten, da die Bremer Straße, Brinkumer Straße und Syker Straße den gesamten Sonntag über gesperrt sein und dort dementsprechend auch keine Parkplätze für die Anwohner zur Verfügung stehen werden.