Die Damen freuen sich auf das Schützenfest, an dem der 50. Geburtstag gefeiert wird. (Schützenverein Erichshof)

Morgen startet das große Schützenfest der Erichshofer Grünröcke mit Festzelt, Party samt Livemusik, Platzkonzerten und mehr. Ganz

besonders wird in diesem Jahr die Damenabteilung gefeiert, denn diese begeht ihr 50-jähriges Jubiläum. Jede Menge Gratulanten

haben sich angekündigt.

Den Auftakt zum diesjährigen Schützenfest machte das Pokalschießen der Firmen und Ortsvereine, das bereits am 25. und

26. April ausgetragen wurde. An beiden Tagen waren die Schießstände gut besucht. Der Verein freute sich über die rege Beteiligung und bedankte sich bei den teil-

nehmenden Firmen und Vereinen. Die wohl verdienten Pokale werden am Schützenfestsonntag um 19 Uhr verliehen.

Ebenfalls im Vorfeld des großen Festes fand das Königsschießen statt. Am 5. Mai hatten alle Vereinsmitglieder nach einer gemeinsamen Kaffeetafel die Möglichkeit, am Wettkampf teilzunehmen und auf die Königsscheibe zu schießen. Wer gesiegt hat und für das

kommende Schützenjahr die

Königskrone trägt, ist jedoch noch geheim und wird erst im Lauf des Schützenfestes bekannt gegeben.

Heute, am 10. Mai, ist es endlich soweit und die große alljährliche Feier startet. Bereits gestern kamen die Vereinsaktiven zusammen, um zusammen das Festzelt zu schmücken und den traditionellen Kranz zu binden. Heute ab 17 Uhr treffen sich sodann die Aktiven des Schüt-

zenkreises Niedersachsen-Weyhe

und des Kreisschützenverbandes Weser-Eyter zum Kreisvergleichswettkampf. Anschließend stärken sich die Sportler bei einem gemeinsamen Essen.

Der Schützenfestsamstag, 11. Mai, beginnt um 15 Uhr mit der fröhlichen Jubiläumsfeier zum

50. Geburtstag der Damengruppe. Zur Feier mit Kaffee und Kuchen werden Vertreter der Gemeinde, der beiden zuständigen Schützenverbände sowie Gruppen der

befreundeten Vereine aus dem Schützenkreis Niedersachsen- Weyhe sowie des Schützenzusammenschlusses Germania Leeste

erwartet. Für einen musikalischen Rahmen ist gesorgt.

Ab 18.30 Uhr wartet dann ein „Schnitzelessen satt“ für jedermann im Festzelt. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnellstmöglich beim Schützenverein melden und nach Restplätzen fragen. Ab 20 Uhr

öffnen sich die Türen des Festzeltes dann für die große Party. Für Musik und Stimmung sorgt die Band Take Five.

Der Schützenfestsonntag, 12. Mai, startet mit einem gemein-

samen Mittagessen ab 13 Uhr. Anschließend ziehen die Vereinsaktiven durch den Ort zum Erichshofer Denkmal, um dort feierlich einen Kranz niederzulegen, und zurück zum Festgelände.

Ab 14.30 Uhr geht es dort mit einem Konzert des Blasorchesters Melchiorshausen weiter. Ab 16 Uhr wird es noch voller auf dem

Gelände, denn dann werden die Nachbarvereine feierlich empfangen. Ab 17 Uhr legt DJ Apollo Musik auf, die in die Tanzbeine geht.

Bester Stimmung wartet um

19 Uhr schließlich der Höhepunkt des Wochenende: die Proklamation des neuen Königshauses und ebenso die Verleihung der Pokale an die Firmen und Ortsvereine. Die frisch gekürten Majesttäten werden es sich sicher nicht nehmen lassen, den anschließenden Tanzabend mit einer Ehrenrunde auf dem Parkett zu eröffnen. Bis in die Nacht hinein soll dann zu Musik von DJ Apollo gefeiert werden.

Schützendamen seit 1968 aktiv

Die Geschichte der Damenschützengruppe, die beim diesjährigen Fest ihr Jubiläum feiert, hat ihren Ursprung übrigens im Jahr 1968. Anke Schierenbeck, Annegret

Tietjen, Monika Ohmstede und

Karin Siemers waren die ersten weiblichen Mitglieder des Vereins, die sich in einer Mädchengruppe zusammenfanden und von Fredy Schierenbeck trainiert wurden. Sie wurden mit einer Schützentracht ausgestattet, die aus dunkelgrünen Cordwesten bestand – handgenäht von Anke Schierenbecks Groß-

mutter. Die Westen waren der ganze Stolz der Mädchen und

wurden auch noch Jahre später an nachfolgende Jungschützinnen weitergegeben. 1969 riefen die Frauen dann ihre eigene Abteilung ins Leben. Vorausgegangen waren heftige Diskussionen auf der

Generalversammlung, da einige Schützenbrüder damit nicht einverstanden waren. Diese wurden jedoch überstimmt, so dass Hermann Menke als erster Frauenschießwart seine Arbeit aufnehmen konnte. Die Gründungs-

mitglieder der Damenabteilung bestanden aus Lisa Klapprodt, Irma Wulf, Alice Kühn, Meta Becker und Meta Schober. Zum Schützenfest 1969 wurde dann auch sogleich die erste Damenkönigin der Vereinsgeschichte ausgeschossen. Den

Titel errang Lisa Klapprodt, ihr zur Seite stand Monika Ohmstede als erste Adjutantin.

1982 übernahm Alice Kühn mit Werner Lohmann die Betreuung der Damengruppe, 1985 übernahm wiederum Karin Wührmann. 1989 trat zusätzlich Susanne Roos an ihre Seite. Bis heute konnten die Schützendamen viele sportliche Erfolge bei Wettkämpfen, Meisterschaften und Pokalschießen erreichen. Im Vereinsheim treffen sie sich jeden Montag zum Trainieren, Klönen und Beisammensein. Einmal im Monat steht ein Schießen um kleine Präsente an. Beim Schützenfest werden die rührigen Damen also zurecht kräftig gefeiert.