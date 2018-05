Denn die Speisekarte lockt zurzeit mit Spargel. Außerdem warten eine große Sonnenterrasse, ein Spielplatz und der außergewöhnliche Ausblick auf die NDR-Sendemasten auf die Gäste. Zudem stehen mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.

Wer in dem gemütlichen ­Restaurant mit überdachtem Sommergarten einkehrt, kann sich zurzeit auf einen beson­deren Gaumenschmaus freuen: Spargel. „Wir beziehen ihn knackfrisch vom Hof Hoyers­wege und servieren ihn vor allem klassisch, zum Beispiel mit westfälischen Schnitzel, Steak, Wildschweinfilet oder Lachs“, sagt Anja Köhler, die das ­Restaurant gemeinsam mit ihrer Familie betreibt. Sonntags gibt es das Königsgemüse als Mittagsmenü und die tägliche Abendkarte enthält gleich mehrere leckere Varianten der weißen und grünen Stangen. Sogar mit vegetarischen Beigaben wie einer Quiche, Rührei oder Soja-Schnitzel kann das Gemüse genossen werden. Für Gruppen wird der Spargel je nach Wunsch in Form eines mehrgängigen Menüs oder eines exklusiven Büfetts aufgetischt.

Wenn die Sonnenstrahlen schon richtig wärmen, zeigt sich eine weitere Stärke der Waldschänke Steinkimmen: „Wir sind ein klassisches Ausflugslokal. Wer mit der ganzen Familie ­einen schönen Tag verbringen möchte oder wer eine Fahrradtour in der Gegend macht, der kehrt gerne bei uns ein“, sagt Anja Köhler. Zahlreiche Gäste nehmen stets auf der Terrasse Platz. Der Nachwuchs kann unterdessen auf dem großen Spielplatz toben. Die Spitze des ehemaligen Sendemastes, der jetzt zugunsten einer modernen ­Variante weichen musste, hat dort übrigens als Spielgerät neue Verwendung gefunden. „Nachdem der alte Funkmast abgebaut war, haben wir uns die Spitze ­gesichert und ihn zu einem Häuschen mit Rutsche umfunktioniert“, schildert Gastronomin Anja Köhler. Auch der Auto­scooter ist einsatzbereit.

Im August stehen dann gleich zwei publikumsträchtige Ver­anstaltungen auf dem Plan. Am Sonntag, 19. August lädt die Gastronomie zu dem beliebten Frühschoppen und Platzkonzert „1000 Takte Blasmusik“. Ab

10 Uhr sorgt die Kapelle Fesche Jungs für Stimmung. „Dieses Konzert findet schon seit mehr als 40 Jahren immer am dritten Sonntag im August statt“, freut sich Anja Köhler.

Knapp eine Woche später, am Wochenende 25. und 26. August feiert dann der Schützenverein Sandersfeld sein großes Schützenfest in der Waldschänke. Schon zum dritten Mal wird die Feier in Steinkimmen ausgerichtet. „Das machen wir gerne. Der Trubel macht uns viel Spaß“, sagt Anja Köhler. Im großen

Saal kann dann das Tanzbein ­geschwungen werden. Der ­Außenbereich verwandelt sich in einen Festplatz. Neu im ­Veranstaltungskalender ist der Konzertabend „Klavier, Wein und Fingerfood“, der am ­Freitag, 28. September, ab 19 Uhr in die Waldschänke lockt.

„Wir konnten den Musiker Fred Molde dafür gewinnen. Er ist sonst für seine irische Folk­musik bekannt. Aber bei uns zeigt er sein Können als Pianist“, freut sich die Gastronomin. Zum Festpreis können außerdem ­leckere Häppchen und hervorragender Rebensaft genossen werden. Gustav Förster von der Ganderkeseer Buchhandlung Förster lädt zur Verkostung der von ihm angebotenen Winzerweine ein. „Der Kartenvorverkauf startet ­ab dem 1. August“, sagt Anja Köhler.