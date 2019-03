Individuelle Möbelstücke zeigt die Möbelmanufaktur Wöhlke auch auf dem Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt im April. (Möbelmanufaktur Wöhlke)

Ganz gleich, ob es sich um kreative Aufbewahrungssysteme für das Schlafzimmer oder passgenaue Einbauschränke fürs Bad handelt: Die Möbelmanufaktur Wöhlke plant, gestaltet und verwirklicht Wohnwelten.

„Unser Ziel ist es, individuelle Möbelstücke ohne Kompromisse anzufertigen. Dabei möchten wir uns in erster Linie mit kreativen Ideen von den Möbelhäusern abheben – nicht durch den Preis“,

erklärt Geschäftsführer Stephan Wöhlke. Er führt das Familienunternehmen bereits in der vierten Generation. Mit dieser Prämisse unterscheidet sich der Handwerksbetrieb nicht nur von anderen, sondern gewinnt stetig neue Kunden hinzu. „In den vergangenen Jahren hat sich unser Kundenstamm eindeutig in Richtung Privatklientel verändert und erweitert“, berichtet er. „Diesen Schritt haben wir zum einem einer positiven Mund-zu-Mund-Propaganda und zum anderem dem Ausbau unseres kompetenten und fachbezogenen Netzwerkes zu verdanken“, fügt der Firmenchef hinzu.

So kooperiert die Möbelmanufaktur nicht nur erfolgreich mit weiteren Bremer Handwerks­betrieben sowie dem Naturwerkstoffhandel Trendwende unter dem Namen Bremer Räume, sondern ist seit vergangenem Jahr auch Mitglied des Netzwerkes „Werkhalle 51“. In dem gemeinsam mit weiteren inhabergeführten Handwerksbetrieben genutzten und modern gestalteten Showroom direkt an der B51 in Twistringen zeigt die Firma Wöhlke nun ebenfalls individuelle Möbelstücke.

„Der Kunde nimmt heutzutage gern Einfluss auf Form und Funktion eines Möbelstückes und möchte sich zugleich sicher sein, dass das Ergebnis der Auftragsarbeit den eigenen Erwartungen entspricht“, berichtet Stephan Wöhlke aus Erfahrung. Ganz gleich, ob die Kunden mit eigenen Ideen zu ihm kommen oder sich vollkommen auf die Kreativität der Experten verlassen – die ausgebildeten Mitarbeiter lassen in ihre Entwürfe selbstverständlich die individuellen Wünsche einfließen und machen sich direkt vor Ort ein Bild. Dabei kann es sich einerseits um ein einzelnes Möbelstück und andererseits um die komplette Einrichtung eines ganzen Hauses oder Ladenlokals handeln.

„Mir ist es wichtig, den Kunden zu vermitteln, dass Individualität gegenüber Massenproduktion keinesfalls unbezahlbar ist. In einem persönlichen Beratungsgespräch stellen die Kunden sehr schnell fest, welchen Mehrwert eine pass­genaue und kreative Gestaltung mit sich bringen kann“, so der Geschäftsführer. Nicht ohne Grund lautet das Firmenmotto „Gestalten mit Köpfchen“.

Das Besondere an der Möbelmanufaktur Wöhlke: Auch wenn die Denkweise und die technische ­Umsetzung dank Fertigungsprozessen nach 4.0 modern und ­zukunftsorientiert sind, kann das Unternehmen zugleich auf eine lange Tradition zurückblicken. So steht am 1. Oktober dieses Jahres der 111-jährige Firmengeburtstag an. Passend dazu entstehen derzeit ein neues Logo sowie ein entsprechender Online-Auftritt. Bevor im ­Oktober mit Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten und Familien ganz offiziell gefeiert wird, sollen laut Stephan Wöhlke zunächst seine Kunden von dem Jubiläum profitieren. „Unser 111. Privatkundenauftrag in diesem Jahr wird mit 25 Prozent Rabatt honoriert“, erklärt er die laufende Aktion. Laut seiner Kalkulation dürfte die Zahl spätestens im Sommer erreicht werden.

Vorher zeigt die Möbelmanufaktur selbstverständlich auf dem Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt vom 26. bis 28. April in Brinkum Präsenz. „Es gibt trotz unserer langen Tradition immer noch Kunden aus der Gemeinde, die unser Unternehmen nicht kennen“, berichtet Stephan Wöhlke. Genau aus diesem Grund ist es ihm wichtig, die kreativen und individuellen Möbelstücke auch „direkt vor der Haustür“ zu zeigen.

Darüber hinaus ist ihm sehr ­daran gelegen, junge Menschen für den Beruf des Möbeltischlers zu ­begeistern. So beteiligt sich die Firma regelmäßig an Berufsinformationsbörsen sowie an Talent- und Zukunftstagen. „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es sich auszahlt, den Jugendlichen aktiv zu vermitteln, dass bei uns nicht nur an der Hobelbank, sondern gleichzeitig mit intelligenten und digital vernetzten Systemen gearbeitet wird“, so der Stuhrer Unternehmer. Sein Team von derzeit 35 Mitarbeitern wird ab August sogar von vier Auszubildenden unterstützt. „Dabei ist es unser Ziel, die jungen Leute von Anfang an miteinzubinden und ihnen möglichst viel beizubringen – sowohl fachlich als auch menschlich“, betont er.

Als äußerst positiv hat sich in der Vergangenheit die Idee der Patenschaften innerhalb des Unternehmens herausgestellt. „Dabei steht jedem Azubi oder neuen Mitarbeiter ein erfahrener Kollege zur Seite und betreut ihn“, erklärt Wöhlke, der sich sehr für ein angenehmes Arbeitsklima, ein kollegiales Miteinander und Transparenz in seiner Firma einsetzt.

Anstelle von strikt festgelegten Anwesenheitspflichten gelten in der Möbelmanufaktur Wöhlke flexible Arbeitszeiten. „Jeder Mitarbeiter weiß hier genau, was er zu erledigen hat und entscheidet mitunter selbst, wann auch mal an einem Sonnabend gearbeitet werden muss“, sagt der Inhaber. Das positive Arbeitsklima innerhalb der Firma hat sich längst herumgesprochen. So hat sich das Unternehmen kürzlich von der Bertelsmannstiftung zum „familienfreundlichen Arbeitgeber“ zertifizieren lassen.