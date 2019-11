Britta Vergiehn (Mitte) und ihr Team vom Pfälzer Weintreff bieten wieder roten und weißen Glühwein sowie „Glühwein mit Sand“ an. (F. Liebich)

„Mit unserem Anbau haben wir jetzt wieder Platz für 140 Personen“, sagt die Inhaberin voller Vorfreude auf die kommenden Wochen. „Die Weihnachtszeit ist für uns neben dem Sommer absolute Hochzeit“, ergänzt sie. Für sie ist es bereits der dritte Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, an dem sie als Gastronomin aktiv beteiligt ist. Umso mehr freut sie sich, dass sie ihren Gästen hinsichtlich der Öffnungszeiten eine positive Nachricht verkünden kann: „Nach Rücksprache mit der Gemeinde Weyhe dürfen wir bis zum Ende des Wintermarktes unter der Woche bis 22 Uhr und am Wochenende bis 23 Uhr öffnen.“ Diese Zeiten beziehen sich allerdings nur auf den Gastronomiebetrieb in der Hütte, der sogenannte Fensterverkauf endet wie gehabt täglich mit der Schließung des Weihnachtsmarktes.

Die Besucher können sich im Pfälzer Weintreff ab heute sowohl auf Neues als auch Bewährtes freuen. Dabei dürfen passend zu kalte Jahreszeit Glühwein und Kinderpunsch natürlich nicht fehlen. „Allerdings haben wir unseren Winzerglühwein neu und auf die Wünsche unserer Gäste abgestimmt,“ teilt Britta Vergiehn mit. Probieren lohnt sich nach ihrer Meinung in jedem Fall. Wer es etwas ausgefallen mag, dem empfiehlt die Weinkennerin außerdem die Kreation „Glühwein mit Sand“, die sie von ihrer Lieblingsinsel Sylt nach Kirchweyhe importiert hat.

Neben den klassischen Pfälzer Weinen bieten sie nun auch vermehrt internationale Rebensorten, zum Beispiel aus Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Chile an. Diese können gerne mit einer Auswahl an Speisen verköstigt werden. Neben fünf verschiedenen Flammkuchen haben die Gäste außerdem zwischen einer wöchentlich wechselnden Suppe und verschiedenen Brotzeitbrettl die Wahl. „Die Gäste sollen sich bei uns einfach wohlfühlen, genießen und ein wenig Hüttenatmosphäre schnuppern, die sie sonst nur aus den Bergen kennen“, so die Inhaberin. In den kommenden Wochen finden viele Weihnachtsfeiern im Pfälzer Weintreff statt. Wer ebenfalls in gemütlicher Runde die besinnliche Zeit einläuten möchte, dem empfiehlt Britta Vergiehn eine rechtzeitige Platzreservierung. Das Gleiche gilt auch für Mitte Januar: Dann gibt es regelmäßig sonnabends ab 18 Uhr ein reichhaltiges Grünkohlbüffet inklusive Suppe oder Dessert.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pfaelzer-weintreff.de. Eine telefonische Reservierung ist unter 04203 / 7087851 möglich.