Im beheizten Zelt des Autohauses Brandt gibt es den XXL-Adventskalender und aktuelle Fahrzeugmodelle. (Autohaus Brandt)

Neben den bewährten Buden und Ständen mit Kunsthandwerk und kulinarischen Leckereien wird auch das Autohaus Brandt während des Weyhnachts- und Wintermarktes wieder ein eigenes Zelt auf dem Marktplatz beziehen.

In dem knapp 70 Quadratmeter großen und beheizten Zelt wartet in diesem Jahr wieder der beliebte Adventskalender im XXL-Format auf die Besucher. Und wie es sich für einen standesgemäßen Adventskalender gehört, besteht dieser aus 24 Türchen, hinter denen sich jeweils ein attraktiver Gewinn verbirgt. Um zu den glücklichen Gewinnern zählen zu können, müssen die Teilnehmer im Vorfeld Lose im Wert von

­1 Euro kaufen. Diese kommen anschließend in eine Box, aus der jeden Tag ein Gewinner gezogen wird. Der Erlös des Verkaufs ist auch dieses Mal für die Syker Tafel und die Ausgabestelle in Weyhe bestimmt. „Im vergangenen Jahr konnten wir dank der zahlreichen Los-Käufer aus den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 3253 Euro an die Syker Tafel übergeben“, berichtet die Marketingbeauftragte Kathrin Hauß.

Die Gewinne, die sich hinter den einzelnen Adventskalendertürchen verbergen, können sich auch in diesem Jahr durchaus sehen lassen. So warten auf die jeweiligen Tagesgewinner unter anderem gesponserte Preise vom Autohaus Brandt, dem Weyher Theater und der Freizeitwelt Dreye. Neben dem Adventskalender und einem geschmückten Tannenbaum werden in dem Zelt außerdem ein T-Roc und ein T-Cross von Volkswagen vorgestellt. „Dabei handelt es sich um Tageszulassungen, deren Preis unschlagbar ist. Dazu sind die Wagen wie neu“, heißt es von Seiten des Weyher Autohauses. Am 6. Dezember kommt im Übrigen nicht nur der Nikolaus auf den Weynachtsmarkt, sondern auch der Volkswagen Golf 8, der an diesem Tag erstmals im Zelt vom Autohaus Brandt präsentiert wird.

Die Besucher erwarten während des gesamten Budenzaubers außerdem ausreichend moderne Sitzmöglichkeiten von der Freizeitwelt Dreye, die zum Verweilen einladen sollen. Für musikalische Unterhaltung sorgt an verschiedenen Tagen das Kirchweyher Flötenorchester „Flutes & Percussion“, das vor allem auch die Jüngeren zum Mitmachen und Ausprobieren animieren möchte. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter des Autohauses präsent sein und ­Interessierte beraten.