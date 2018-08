Dazu gehören in diesem Jahr erstmals eine Sommerparty, die heute Abend startet, sowie das Kreisschützenfest, das die Brinkumer turnusgemäß ausrichten.

Sommerfest mit DJ Brinki

In diesem Jahr wird erstmals ein Disco-Abend durch Festwirt Jörn Gefken angeboten: Heute ab 20 Uhr beginnt das Sommerfest mit DJ Brinki. Der Eintritt ist frei.

Am morgigen Sonnabend richten die Brinkumer dann – im Rahmen des eigenen Schützenfestes –das Kreisschützenfest des Schützenkreises Niedersachsen Weyhe aus. Das Spektakel beginnt um

15 Uhr. Auf dem Festplatz war­-

ten Kinderkarussell, Schießhalle, Hüpf­burg, Fisch und Getränkewagen, Imbiss- und Eisstand auf kleine und große Besucher. Ab 15.30 Uhr gibt der Spielmannszug Da Capo ein Platzkonzert. Die Schützenvereine aus Barrien, Brinkum, Erichshof, Kirchweyhe, Lahausen, Melchiorshausen, Sudweyhe , Stuhr und Stuhr von 1912 treffen sich um 16 Uhr auf dem Schützenplatz in Brinkum zum Empfang der Vereine. Um 16.15 Uhr treffen auch sämtliche Majestäten auf dem Festplatz ein. Nachdem die Kreismajestäten die Front abgenommen haben, werden die Vereine zusammen ins Festzelt einziehen. Dort richten der erste Vorsitzende Walter Huntemann sowie Ehrengäste ein Grußwort an die Versammelten und es erfolgt die Siegerehrung aus dem Kreispokalschießen.

Kinder bis zum Alter von einschließlich elf Jahren können

unterdessen mit dem Lichtpunktgewehr auf die Kreiskinderkönigsscheibe zielen. Die Anlage funk­tioniert mit einem Lichtpunkt und wertet die Treffer per PC aus. Die Mädchen und Jungen müssen für die Teilnahme nicht Mitglied in

einem Schützenverein sein. Um 20.15 Uhr werden schließlich die neuen Kreismajestäten proklamiert. Nachdem diese zum Ehren­tanz angetreten sind, heißt es: Party für jedermann mit der Band Take Five. Der Eintritt zur Fete ist frei.

Feierlicher Einzug ins Zelt

Für die Brinkumer Schützen bleibt nach der Tanznacht keine Zeit zum Ausruhen, denn am darauffolgenden Sonntag, 5. August, wird das

eigene Schützenfest gefeiert. Nach einer gemeinsamen Stärkung im Gasthaus Bremer Tor ziehen die Vereinsmitglieder los, um ihren Schützenkönig Jürgen Schmidt abzuholen. Der Festumzug führt durch die Feld-, Rhein-, Birken-, Hüchting- und Bassumer Straße.

Um circa 15 Uhr treffen die Schützen auf dem Festplatz ein. Nachdem der Verein ins Zelt eingezogen ist, können er und seine Gäste sich bei einer Kaffeetafel und Königsbier erfrischen. Dazu spielen die Klosterbachtaler unterhaltsame Blasmusik. Von 16 bis 18 Uhr besteht für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren die Möglichkeit, mit dem Lichtpunktgewehr auf die Kinderkönigs­scheibe des Brinkumer Vereins zu zielen. Für die Erstplatzierten in diesem Wettbewerb gibt es Gutscheine für Media Markt zu gewinnen. Die Siegerehrung für die treffsichersten Kinder und Jugendliche findet um 18.30 Uhr statt.

Siegerehrungen

Um 19 Uhr werden die Sieger aus dem Pokalschießen der örtlichen Firmen und Vereine geehrt, die bereits sich bereits im Juni im Wettkampf gemessen hatten. Um 20 Uhr folgt der Höhepunkt des Brinkumer Schützenfestes, wenn der erste Königspaar Vorsitzende Frithjof Troue das neue feierlich proklamiert. Anschließend kann zur Musik der Band Take Five bei freiem Eintritt gefeiert werden.