Bei einem Spaziergang wird der Kopf frei. (Norbert Rüter)

Man hört leise das Rauschen des Meeres und spürt den frischen kalten Wind im Gesicht.

Der einzig geöffnete Supermarkt preist sein nun sehr stark reduziertes Warensortiment an. Zur Weihnachtszeit dürfen natürlich all die köstlichen Leckereien nicht fehlen: Weihnachtsmänner aus Schokolade, Zimtsterne, Marzipan in allen Variationen und diverses Gebäck. Es ist fast alles vorrätig in den Regalen, aber eben nicht im Überfluss.

In der Fußgängerzone steht ein großer, dezent geschmückter Weihnachtsbaum. Abends erstrahlt er sogar in festlicher

Beleuchtung, die aus Energie- und Umweltgründen natürlich aus LED-Lämpchen besteht.

Die wenigen geöffneten Läden verbreiten weihnachtliche Stimmung. Beim Bummel durch die Straßen und Wege riecht es nach Weihnachtsgebäck und Zimt, jedenfalls in den wenigen Häusern, die noch bewohnt werden.

Der obligatorische Abendspaziergang am Strand gibt wieder Energie, und die Gedanken gehen an jene Menschen in der Welt, bei denen es sicherlich nicht so frei, ruhig und friedlich zugeht. Und wenn es abends an die Zimmertür klopft, und die Pensionswirtin die ganze Familie zu einem Weihnachtspunsch einlädt, kommt man dem Sinn des Weihnachtsfests schon etwas näher.

Ein schönes Weihnachtsfest und – gerade in dieser Zeit –

viel Gesundheit, damit wir solche Momente und die Erinnerung daran auch in Zukunft genießen können.

⇒Norbert Rüter