Präsentiert viele Events: Waldschänke Steinkimmen. (Kristina Bumb)

Denn eine abwechslungsreiche Speisekarte, eine große, zum Teil überdachte Terrasse, ein nostalgischer Spielplatz und der außergewöhnliche Ausblick auf den NDR-Sendemast

ziehen die Gäste an. Außerdem

stehen ab August Events für Jung und Alt auf dem Programm.

Am Sonntag, 20. August, lädt die Gastronomie zum Frühschoppen „1000 Takte Blasmusik“ ein. Ab 10 Uhr spielt die Kapelle Fesche Jungs. „Dieses Konzert findet seit mehr als 40 Jahren immer am dritten Sonntag im August statt“, freut sich Gastronomin Anja Köhler.

Am Wochenende 24. und 25. August, feiert der Schützenverein Sandersfeld sein großes Schützenfest in der Waldschänke. Schon zum dritten Mal wird die Feier in Steinkimmen ausgerichtet. Höhepunkte dieser sind die beiden Königsproklamationen mit anschließenden Schützenfeten am Sonnabend und Sonntag ab 20 Uhr sowie der Umzug durch den Ort am Sonntag ab 14 Uhr mit anschließender Kaffeetafel und Konzert der Prager.

Neu im Veranstaltungskalender ist der Konzertabend „Klavier, Wein und Fingerfood“, am Freitag, 28. September, ab 19 Uhr . Der für irische Folkmusik bekannte Fred Molde wird sich als Pianist verdingen. Zum Festpreis können außerdem leckere Häppchen und hervorragender Rebensaft genossen werden. Gustav Förster von der Ganderkeseer Buchhandlung Förster lädt zur Verkostung der von ihm angebotenen Winzerweine ein.