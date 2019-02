Frühlingshaft eingedeckte Tische wie hier im Airfield Hotel gehören in vielen Lokalen der Region zum Osterfest dazu. (Kristina Bumb)

So kann man sich in schönem Ambiente mit saisonalen Speisen verwöhnen lassen, anstatt selbst in der Küche zu stehen.

Ein Ausflugslokal mit besonders spannenden Aussichten ist das Airfield Hotel und Restaurant am Ganderkeseer Flugplatz. Denn dort werden nicht nur frühlingsfrische, kulinarische Highlights geboten, sondern auch das bunte Geschehen auf der direkt benachbarten

Rollbahn des Flugplatzes wird

sicher zur Unterhaltung beitragen. Mit etwas Glück können dort Cessnas, Gyrocopter und Co. bei Starts und Landungen beobachten werden.

„Wir freuen uns zu den beiden Osterfeiertagen auf viele Familien.

Ostern ist ein schöner Anlass, um gemeinsam Zeit zu verbringen“, findet Gabi Kleine. Die Gastronomin leitet das große Hotel und Restaurant an der Otto-Lilienthal-Straße zusammen mit ihrem Ehemann Stefan sowie mit Unterstützung ihrer Eltern Elfriede und Rainer Lehmkuhl. Am Ostersonntag und -montag, 21. und 22. April, können sich die Gäste auf festliche Frühstücks- und Mittagsbüfetts mit großer Auswahl freuen. Wer lieber à la carte speisen möchte, kann dies am Mittag und am Abend ebenfalls tun. Interessierte sollten nicht vergessen, rechtzeitig zu reservieren.

Das gilt auch für den Muttertag am Sonntag, 12. Mai, an dem abends ein reichhaltiges Büfett genossen werden kann. Zu diesem Anlass wird es auch auf alle Fälle Spargel geben, verspricht Gabi Kleine.

Zu Pfingsten spielt das feine Gemüse ebenfalls eine wichtige Rolle. An Pfingstsonntag und -montag, 9. und 10. Juni, stehen von 8 bis

11 Uhr zunächst festliche Frühstücksbüfetts auf dem Programm. Ab 12 Uhr folgt dann jeweils ein großes Spargelbüfett. Es kann ebenfalls von der Speisekarte bestellt werden.

Mit ihrem fleißigen Küchenteam wird Gabi Kleine übrigens wieder eine eigene Spargelkarte kreieren. Dort kommt das Königsgemüse ebenso klassisch wie raffiniert

daher. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, verspricht die sympahtische Gastronomin.

Typisch österliche und vor allem leckere Speisen serviert auch das das Restaurant zur Eiche in

Ganderkesee-Schlutter. „Bei unseren Ostermenüs können die Gäste das Hauptgericht aus einer Vielzahl von Möglichkeiten aussuchen.

Dabei dürfen Varianten vom Lammfleisch natürlich nicht fehlen“, verspricht Gastronom und

Küchenchef Klaus Dobranz, der das große, traditionsreiche Restaurant an der Wildeshauser Landstraße leitet. Während die Ostermenüs um die Mittagszeit serviert werden, kann abends übrigens á la carte

gespeist werden.

Wichtig ist dem Team des großen Restaurants, dass die Gäste zu den anstehenden Feiertagen reservieren. „Zu Ostern, am Muttertag und zu Pfingsten ist bei uns immer sehr viel los. Insbesondere Gruppen sollten unbedingt vorab einen Tisch bestellen“, bittet der Gastronom.

Saisonale Genüsse werden im Restaurant zur Eiche nicht nur zum Hasenfest groß geschrieben. Regelmäßig kreiert Küchenmeister Klaus Dobranz, der das beliebte Ausflugslokal zusammen mit seiner Ehefrau Ingrid betreibt, besondere Speisenkarten, Schlemmerbüfetts und Gruppenangebote. Die kommenden Monate stehen dabei im

Zeichen des Frühlingsklassikers schlechthin: „Am 10. Mai laden wir zum Spargeltag ein“, kündigt Klaus

Dobranz an. Ob mittags oder abends: An diesem Tag gibt es das Königsgemüse zum Sattessen. Die Zubereitung ist klassisch mit Kartoffeln, Sauce Hollandaise oder Buttersoße, Schinken, Schnitzel, Sankt Petersfisch und anderem mehr. „So mögen es unsere Gäste am liebsten“, sagt der Küchenchef.

Aufgetischt werden die À-la-carte-Gerichte und die reichhaltigen Büfetts zumeist in der Gaststube, die 50 Hungrigen Platz bietet. Von dort führt eine Terrassentür hinaus auf die Sonnenterrasse und den 4800 Quadratmeter großen Garten. „Vielleicht lässt es das Wetter an Ostern schon zu, den Außenbereich zumindest für einen Spaziergang zu nutzen“, hofft Klaus Dobranz. Für Gruppen und Feierlichkeiten ist ebenfalls genug Platz im Restaurant. Eine kleine, gemütliche Gaststube mit Tresen, ein Clubraum und natürlich der große Saal mit einer Kapazität bis zu 84 Personen plus Tanzfläche werden allen Ansprüchen gerecht.