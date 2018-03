Immer mehr Bauherren entscheiden sich bei der Planung

ihres Hauses für ein Flachdach. Dies ist kein Zufall, denn die

modernen Varianten des schon in den Sechzigern beliebten

Daches sind praktisch, minimalistisch und technisch ausgereift. Damit haben sie mit ihren kritisch betrachteten Vorgängern nur noch wenig zu tun und sind vor allem bei Architekten sehr beliebt. Sie bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und schaffen zusätzlichen Raum, der besser genutzt werden kann als der unter einem klassischen Dach.

Konzipiert mit einer Begrünung, trägt das Flachdach darüber hinaus zur Regulierung des Klimas bei. Dies ist vor allem in Ballungsräumen interessant, denn das hoch gelegene Grün bildet einen Ausgleich zur baulichen Verdichtung. Begrünt werden können nicht nur die Hauptgebäude. Auch Carports und Nebengebäude können genutzt werden, was den Menschen und die Natur gleichermaßen freut. Denn die Pflanzen filtern Schadstoffe aus der Luft, wirken positiv auf die Grundstimmung und bieten Insekten ein Zuhause. Dies ist besonders hinsichtlich neuester Studien ein wichtiger Aspekt. So wurde 2017 festgestellt, dass der Bestand von Insekten in den letzten Jahren rapide gesunken ist. Mit einer Dachbegrünung kann man dem Artensterben aktiv entgegenwirken und neuen Lebensraum für die auch für den Menschen überlebenswichtigen Tiere schaffen.

Entlastung des Kanalnetzes

Neben der Reinigung der Luft und der aktiven Senkung des CO2-Gehaltes trägt das grüne Dach auch zu einem angenehmen Klima im Haus bei, denn die Pflanzen wirken wie eine Isolierung. Und noch einen weiteren Vorteil gibt es: In vielen Städten werden Hausbesitzern mit Gründach Teile der Niederschlagswassergebühr erlassen. Denn immer öfter gibt es Probleme mit Überschwemmungen nach starkem Regen. Gründächer sorgen für Abhilfe indem sie das Regenwasser zurückhalten und das Kanalnetz entlasten. Zudem beschleunigen Gründächer die Energiewende, da Photovoltaik-Anlagen auf ihnen einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben als anderswo. Auch die Lebenserwartung spricht für das Gründach: Im Durchschnitt muss dieses erst nach 30 bis 50 Jahren saniert werden, während dies bei seinem unbepflanzten Pendant nach 15 bis 20 Jahren nötig wird.