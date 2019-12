Viele Hobbykünstler zeigen am dritten Adventswochenende ihre kreativen Arbeiten auf dem Weihnachtsmarkt. (UDO MEISSNER)

Organisiert wird der Budenzauber in seiner 32. Auflage wie gewohnt von der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU) und der Gemeinde Stuhr.

Insgesamt 108 Aussteller haben in diesem Jahr von den Veranstaltern eine Zusage erhalten und präsentieren sich somit am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Dezember, rund um das Rathaus an der Blockener Straße in Alt-Stuhr. „Wenn wir wollten, könnten wir den Weihnachtsmarkt deutlich größer aufziehen – Anfragen von Ausstellern gibt es genug. Am Ende mussten wir sogar 40 Bewerbern aus Kapazitätsgründen absagen“, erklärt ISU-Sprecher Henning Sittauer im Vorfeld. „Denn wir hören jedes Jahr von unseren Besuchern, dass sie gerade unser kleines, aber feines Hüttendorf mit der gemütlichen Atmosphäre so zu schätzen wissen. Von daher bleibt alles, wie es ist“, fügt der Mit-Organisator wohlwissend hinzu.Auf dem Außengelände rund um das Rathaus werden 67 Aussteller ihre Stände aufstellen. Davon sind 22 in einem beheizten Zelt untergebracht. 41 weitere präsentieren sich im Rathaus. „Insgesamt konnte unser Angebot erweitert werden. Gegenüber dem Vorjahr gibt es etwa 17 Veränderungen“, heißt es von Seiten der ISU. Der Anteil der Hobbykünstler liegt bei 70 Prozent, 20 Prozent machen die Gastronomie und zehn Prozent sonstige ­Attraktionen aus.

Zu den Neuerungen zählen unter anderem wiederverwendbare Produkte wie Pausenbrottaschen, Lichtobjekte aus Ton, beleuchtete Holzartikel sowie selbst gemachte Holzskulpturen. Premiere feiert außerdem ISU-Mitglied Leonie Ruetz, die mit ihrem „Stuhrer Schätzchen“ für Kinderbekleidung ebenfalls einen Stand besetzt. Kulinarisch gesehen können sich die Besucher auf bewährte Gaumenfreuden und neue Leckereien wie Wildfleisch-Burger, ­Nackensteak im Brötchen sowie Pasta und Champignons aus der Pfanne freuen.

Die beliebten Alpakas aus Stuhr werden wieder vor Ort sein, und der Weihnachtsmann hat sich ebenfalls angekündigt. Er wird den Budenzauber an beiden Tagen besuchen. Ein Karussell für die jungen Besucher und das beliebte ISU-Glücksrad dürfen natürlich auch dieses Mal nicht fehlen. Das Gleiche gilt ebenso für das abwechslungsreiche Kulturprogramm im Ratssaal und in der Sporthalle, das sicherlich wieder für Unterhaltung sorgen wird und bei Kaffee und Kuchen zu einer kleinen Auszeit während des Bummels über den Budenzauber einlädt.

Der Stuhrer Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.