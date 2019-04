Das Restaurant an der Elmeloher Straße in Ganderkesee ist zu seinen kulinarischen Veranstaltungen stets gut gebucht. (Kristina Bumb)

Der Elmeloher Grill an der Elmeloher Straße in Ganderkesee ist ein stets gut besuchtes Restaurant, das mit seinen leckeren, frisch zubereiteten Speisen und seinem modernen Ambiente begeistert. Jetzt

feiert die Gastronomie 20-jähriges Bestehen.

Die lange Erfolgsgeschichte der Gastronomenfamilie, zu der Ingrid und Hans Brüning sowie ihr Sohn Markus Brüning und dessen Ehefrau Marina gehören, begann dabei eigentlich schon vor 40 Jahren. Denn zu diesem Zeitpunkt wagte das Ehepaar Ingrid und Hans

Brüning den Schritt in die Selbstständigkeit. Die gebürtige Ganderkeseerin und der Koch, dessen

Elternhaus in Elmeloh steht, pachteten in Bad Zwischenahn ein

Hotel mit Restaurant. Als sich eines Tages Nachwuchs ankündigte, musste jedoch eine andere Lösung her und das Ehepaar suchte eine Gastronomie, die näher an der Heimat lag. Mit dem PS-Grill an der Oldenburger Straße in Delmenhorst gelang ihnen dies. Fünf Jahre betrieben sie den Grill, dann übernahmen sie zusätzlich die Grill-

stube Bremer Tor in Delmenhorst.

Im Jahr 1999 wagten sie wiederum einen Neuanfang. Sie errichteten ihre eigene Gastronomie an der Elmeloher Straße 86 in

Ganderkesee: Der Elmeloher Grill war geboren. Geplant war, dort einen Partyservice mit Bestell-

annahme für die Kunden und Küche am selben Ort zu eröffnen. Außerdem gehörte eine kleine Gaststube mit gemütlichem Imbisscharakter dazu, wo man einen täglich wechselnden Mittagstisch genießen konnte. Am 24. April 1999 feierten die Brünings Eröffnung. Der Erfolg war zur Freude des Ehepaars enorm. Nur fünf Jahre später mussten sie schon anbauen, um mehr Platz für die Essensgäste zu gewinnen. 2007 trat der Sohn der Brünings, Markus Brüning, in den elterlichen Betrieb ein. Er sorgt seitdem gemeinsam mit seinem Vater für die leckeren Speisen.

Die frische, gutbürgerliche

Küche und der freundliche Service lockten immer mehr Hungrige an, sodass sich die Familie einige

Jahre später entschloss, die Gastro-

nomie noch einmal auf ganz neue Beine zu stellen. In der Folge

wurde ein zusätzliches Gebäude

direkt an das bereits bestehende Domizil des alten Elmeloher Grills angebaut. So entstand eine großzügige, zweiflügelige Gaststube mit 80 Sitzplätzen, barrierefreiem

Eingang und Sanitärbereich,

großen Fensterfronten und offener

Küche für den Restaurantbetrieb. Der Partyservice, der Angebote für Feierlichkeiten mit bis zu 500

Personen bereit hält, wurde zusätzlich weitergeführt. Am 27. Oktober 2013 feierte das neue Restaurant, das natürlich weiterhin Elmeloher Grill heißt, Eröffnung.

Das beliebte Lokal bietet seitdem ein Ambiente, das zugleich modern, aber auch freundlich und behaglich wirkt. Über einen Tresen können die Gäste in die offene, chrom-

blitzende Küche schauen. Wenn die Brünings – auch Markus Brünings Ehefrau Marina ist seit 2015 im

Betrieb tätig und übernimmt unter anderem die Buchführung – den

Mittagstisch und die À-la-carte- Gerichte servieren, ist das Restaurant stets bestens gefüllt.

Zu den regelmäßigen Themenbüfetts sollte man reservieren. „Gutbürgerliche Küche zu fairen Preisen – das ist unser Erfolgs-

rezept und wir freuen uns, wie gut das bei unseren Gästen ankommt“, sagt Markus Brüning und bedankt sich bei ihnen für die jahrelange Treue.