Gartenbau Dierks bietet zauberhafte Dekoideen. (Femke Liebich)

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ – ganz so weit ist es zwar noch nicht. Aber jetzt ist die beste Zeit, um sein eigenes Zuhause

dekorativ auf die besinnliche Vorweihnachtszeit einzustimmen. Stimmungsvolle Lichtelemente, Gestecke und schöne Accessoires für drinnen und draußen sorgen für ein schönes Ambiente, das die

Adventszeit so besonders macht. Passende Inspirationen liefern dazu die Adventsausstellungen bei Floristen und Gärtnereien sowie in ausgewählten Interieur-Lädchen in der Region.

Besonders weihnachtlich ist es schon jetzt auf dem Hof Wagenfeld, Am Schmalen Bruch 50 in Weyhe. In einem ehemaligen Stall des dortigen Bauernhofes zeigt Floristin Antje Wagenfeld ihr geschmackvolles Sortiment an frischen Kränzen, Gestecken und Weihnachtsschmuck zum Beispiel von der Firma Ib Laursen sowie liebevoll ausgesuchten Dekoartikeln und Wohnaccessoires. „In diesem Jahr sind unter anderem Naturmaterialien wie Lärchenzweige in Kombination mit Samt und glänzenden und festlichen Accessoires angesagt“, berichtet die Floristin.

Marion Victor von De-Flora Deel‘n zeigt ihrer Enkelin die Ausstellung. (Femke Liebich, Femke Liebich für emsn)

Ihre vorweihnachtliche Schau mit zusätzlichen frischen Adventskränzen und Gestecken wird an diesem Wochenende eröffnet. So ist das Hofgeschäft heute und morgen, 16. und 17. November, sowie am 23. und 24. November jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie an den Sonn-

tagen, 18. und 25. November, von

14 bis 17 Uhr geöffnet.

Ebenfalls am morgigen Sonnabend ab 8 Uhr öffnet in Weyhe die Adventsausstellung von De-Flora Deel‘n. Auf dem idylischen Bauernhof an der Straße In der Grämme warten in einer Scheune und in kleinen Blockhütten zahlreiche Dekoideen, weihnachtliche Floristik und festliche Atmosphäre auf die Besucher. „Ich möchte für meine Gäste ein Weihnachtsflair schaffen, wie es früher einmal war“, sagt

Floristin und Inhaberin Marion Victor. Gleichzeitig ist sie der

Meinung, „dass die Besucher bei ihr für jeden Geschmack das Passende finden.“ Gerne fertigt sie auch ganz individuelle Kränze und Gestecke an. Am 18., 24. und 25. November ist die Ausstellung bei De-Flora Deel‘n ebenfalls geöffnet: sonnabends von 8 bis 12 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Antje Wagenfeld lädt auf den Hof Wagenfeld ein. (Femke Liebich)

Bei Pöppel Stauden an der Hauptstraße in Seckenhausen wird die Vorweihnachtszeit am kommenden Wochenende offiziell eingeläutet. Zum Auftakt veranstaltet die Gärtnerei am Freitag, 23. November, wieder das traditionelle Lichterfest. Um 18 Uhr gehen dann in der Gärtnerei die Lampen aus und werden von Kerzen, Fackeln und Feuerkörben abgelöst. So erstrahlen die liebevoll vorbereiteten

Advents- und Weihnachtsdekorationen in einem ganz besonderen Licht. Einen Tag später, am

24. November, kann die Adventsausstellung dann in der Zeit von

9 bis 18 Uhr bei Tageslicht betrachtet werden.

Zu einer festen und liebgewonnenen Institution hat sich auch die Adventsausstellung bei Gartenbau Dierks in Stuhr entwickelt. Am Freitag und Sonnabend, 23. und

24. November, sind die Besucher dazu in die Räumlichkeiten am Brookdamm 2 eingeladen. „Unsere Ausstellung wird immer sehr gut angenommen“, verrät Tochter Imke Schulenberg. Sie ist selbst Unternehmerin und unter anderem für die Gestaltung der kreativen und individuellen Kränze zuständig. Rund um einen festlich geschmückten Tannenbaum bekommen die Besucher neben Kränzen und

Gestecken auch Weihnachtssterne und Kerzen zu sehen, die für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. „Für alle, die selbst kreativ sein möchten, haben wir auch ungeschmückte Kränze, Tannengrün und Dekorationsmaterial“, sagt Imke Schulenberg. Für das leib-

liche Wohl ist mit Glühwein,

Kaffee, Kuchen und Bockwurst

gesorgt. Musikalisch möchte der Männerchor Harmonie Moordeich am Sonnabend, um 14 Uhr, auf

die besinnliche Adventszeit einstimmen.