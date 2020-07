Mit 29 Jahren zählte Manfred

Hohenecker 1980 vielleicht sogar bundesweit zu den jüngsten Juristen, die zum Notar bestellt wurden. Gerade feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum und mit dieser langen Berufstätigkeit hebt er sich heute ebenfalls von seinesgleichen ab. Ebenso lange ist der Jurist als selbstständiger Rechtsanwalt und Notar in Brinkum ansässig.

„Die jetzige Gesetzeslage sieht vor, dass das Amt des Notars mit dem Erreichen der Altersgrenze von 70 Jahren erlischt“, berichtet Manfred Hohenecker. Für ihn

bedeutet diese Regelung, dass er sich Ende Oktober aus seinem

Berufsfeld zurückzieht und in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

„Mit Christiane Gudat und Karsten Tietjen sind in unserer Kanzlei weiterhin zwei Notare dazu berechtigt, jede Art von Beurkundungen von Rechtsgeschäften oder Beglaubigungen von Urkunden vorzunehmen“, klärt der Rechtsanwalt und Notar der Kanzlei Hohenecker Tietjen Gudat auf. Dazu werden die Notare der Kanzlei unter anderem bei Grundstückskaufverträgen, Übertragungen, Gesellschaftsgründungen, Bauträgerverträgen, Teilungen, Erbverträgen, Testamenten, Scheidungsfolgenvereinbarungen, Eheverträgen und Vorsorge-Vollmachten tätig und kümmern sich um alle notariellen Dienstleistungen, die gebraucht werden.

Manfred Hohenecker hat sich im Laufe seiner Berufstätigkeit als Rechtsanwalt auf Grundstücks-, Immobilien-, Erb-, Handels- und Gesellschafts- sowie Wirtschaftsrecht spezialisiert und in diesen Bereichen auch vorrangig seine notariellen Tätigkeiten ausgeübt. „In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die gesamte Notartätigkeit sehr verändert und bedingt durch die Rechtsprechung mittlerweile hin zu einer Wissenschaft für sich entwickelt“, fasst er zusammen. So waren vor 40 Jahren fachspezifische Publikationen noch eher eine Seltenheit. „Es gab meistens nur ein oder zwei Standardwerke, die in jeder Kanzlei zu finden waren, aber das war es auch schon“, führt Manfred Hohenecker weiter aus.

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich seiner Meinung nach auch auf den Ausbildungsweg übertragen, der heute vielmehr mit einem dritten Staatsexamen zu vergleichen sei. „Junge Berufskollegen scheuen sich heute eher vor dieser anspruchsvollen und berufsbegleitenden Herausforderung“, weiß er aus Erfahrung zu berichten. Umso mehr freut er sich, mit Tochter Christiane Gudat seit Jahren eine adäquate Nachfolgerin in der Kanzlei zu haben, die es ihm ermöglichte, sich in den vergangenen Jahren immer weiter zurückzuziehen. Rechtsanwältin und Notarin Christiane Gudat ist dabei – seit ihrer Bestellung zur Notarin Anfang 2015 – fast ausschließlich im notariellen Bereich tätig.

Zu Hoheneckers größten beruflichen Herausforderungen zählten laut eigener Aussage nicht nur teilweise komplizierte Erbschaftsangelegenheiten, sondern auch Beurkundungen unter widrigen Umständen, beispielsweise direkt im Krankenhaus oder „mit Mandanten, die weder sprechen noch schreiben konnten.“ Gleichzeitig seien die Themenbereiche komplexer geworden. Dazu nennt der Experte als Beispiel Schutzgesetze, die häufig beim „Kampf gegen Geldwäsche“ zu Rate gezogen werden. Außerdem erfordere das Notariatsamt von den Juristen vermehrt Dokumentationen und Prüfungen.

Dennoch mache für ihn genau dieser hohe Anspruch zusammen mit der Vielfältigkeit in der Ausübung den besonderen Reiz aus. „Als Notar haben ich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und übe eher eine Beratungstätigkeit aus. Das ist genau der Unterschied zum Rechtsanwalt, der in seiner Arbeit häufig von verschiedenen Faktoren abhängig und eher reagierend tätig ist“, fasst Manfred Hohenecker

zusammen.

Nachdem er in seinen ersten

Berufsjahren zunächst allein und später mit Karsten Tietjen eine Kanzlei bekleidete, vergrößerten sich die beiden Rechtsanwälte und Notare 1987 mit dem Umzug an den zentral am ZOB gelegenen heutigen Standort. 2009 schlossen sich mit Lars und Christiane Gudat zwei weitere Partner der Kanzlei an, zu der seit drei Jahren auch Jessica Lohmann zählt. Gemeinsam bieten die zuständigen Rechtsanwälte vor allem folgende anwaltlichen Tätigkeitsschwerpunkte an: Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Grundstücksrecht, Immobilienrecht, Kaufrecht, Miet- und

Wohnungseigentumsrecht, Reiserecht, Verkehrsrecht, Vertragsrecht, Werkvertragsrecht und Zivilrecht.

„Durch unsere vielseitigen Zuständigkeiten und Qualifikationen decken wir gemeinsam eine Vielzahl an Rechtsthemen ab. Darüber hinaus sind wir auch in weiteren Rechtsgebieten tätig“, kommentiert Rechts- und Fachanwalt für Familienrecht Lars Gudat die Vorteile der Kanzlei.

Die Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Hohenecker Tietjen Gudat ist von montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 13.45 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs nachmittags ist das Büro geschlossen. Telefonisch ist die Kanzlei unter der Rufnummer 04 21 /89 89 90 oder per E-Mail an kanzlei@recht-stuhr.de zu erreichen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.recht-stuhr.de