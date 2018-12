Katze, Hund und Co gehören nicht als Überraschung unter den Weihnachtsbaum. Darauf weist das

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein- Westfalen (LANUV) hin. Denn: Wer ein Tier geschenkt bekommt, muss ein ganzes Tierleben lang

Verantwortung übernehmen.

Ob ein Haustier angeschafft wird, sollte daher besser gemeinsam mit dem zukünftigen Herrchen oder Frauchen überlegt werden. Dabei müssen die zeitintensive

Betreuung auch in Ferienzeiten

sowie die Kosten für Unterbringung und den Tierarzt, die durchaus

den Geldbeutel belasten können,

bedacht werden. Es ist eben mehr als ein Hobby für die Freizeit, wenn man ein Fellknäuel oder ein Federvieh in die Familie aufnimmt.

Selbst wenn ein Tiergeschenk gut bedacht wurde, eignet sich der

Trubel an Weihnachten und zum Jahreswechsel nicht gerade dazu, ein Tier in Ruhe an das neue

Zuhause zu gewöhnen. Besser ist es, einen Gutschein oder einen Rat-

geber unter den Weihnachtsbaum zu legen und das Tier erst nach den Feiertagen abzuholen.