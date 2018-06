„Mir ist es ein großes Anliegen, dem Online-Handel entgegenzuwirken und gleichzeitig die regionalen Geschäfte vor unserer Haustür zu unterstützen“, betont der Initiator der blau-weißen Bonuskarte, die inzwischen von rund 32 000 Inhabern im Portemonnaie getragen wird. Und so funktioniert die WSS-Card: In fast 100 Akzeptanzstellen in Weyhe, Stuhr und Syke – darunter Bäckereien, Baumärkte, Autohäuser, Friseure, Blumengeschäfte, Modeboutiquen, Restaurants und Sanitätshäuser – erhalten die Kunden zwei Prozent Rabatt in Form von Bonuspunkten auf ihr persönliches Kundenkonto gutgeschrieben, welches von der Wöhlke EDV-Beratung GmbH verwaltet wird. Sobald sie eine Gesamtzahl von 50 000 Bonuspunkten erreicht haben, erhalten sie einen Gutschein im Wert von fünf Euro, der wiederum an den ausgewiesenen Akzeptanzstellen eingelöst werden kann. „Im Monat schicken wir mehr als 2 000 Gutscheine an die Kunden raus“, verrät Stephanie Rohlfsen, die bei der Wöhlke EDV-Beratung für die WSS-Card verantwortlich ist.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Bonussystems haben sich die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weyhe und dem Weyher Gewerbering etwas Neues ausgedacht. Zusätzlich zu den bestehenden 5 Euro Bonusgutscheinen werden ab sofort sachbezogene 5 Euro und 10 Euro Dankeschön-Gutscheine für Mitarbeiter in dem Umlauf gebracht, die ebenfalls ausschließlich in den WSS-Akzeptanzstellen eingelöst werden können. „Diese Gutscheine für Waren und Dienstleitungen mit einem Wert bis zu maximal 44 Euro gelten unter bestimmten Voraussetzungen als steuer- und sozialver­sicherungsfrei. Sie fallen somit unter die monatliche Sachbezugsfreigrenze und können vollkommen frei vom Arbeitgeber zusätzlich zu der Lohnabrechnung ausgegeben werden“, erklärt Wilfried Wöhlke das Prinzip. „Unsere Idee ist es, dass damit die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter in den Unternehmen vor Ort motivieren und belohnen können. Die Arbeitgeber können einfach diese Gutscheine bei uns erwerben und an ihre Mitarbeiter ausgeben. Gleichzeitig leisten wir mit den Gutscheinen einen weiteren Beitrag dazu, dass die Kaufkraft in der Region gestärkt wird“, ergänzt Stephanie Rohlfsen. Es müssen auch gar nicht pauschal mit jeder Monatsabrechnung Gutscheine ausgegeben werden. Der Arbeitgeber ist hier vollkommen frei. Diese können stattdessen eher anlassbezogen an ausgewählte Mitarbeiter ausgegeben werden. „Vielleicht könnte man damit auch ein besonderes Engagement, eine Vielzahl an Überstunden, eine Urlaubsvertretung, Idee oder Ähnliches honorieren. Für mich sind die Gutscheine eine Anerkennung, die zur Stärkung der Mitarbeiterbindung beitragen soll“, sagt Wilfried Wöhlke. Aus diesem Grund geht er auch gleich mit einem guten Beispiel voran und teilt in diesem Monat erstmals Dankeschön-Gutscheine an seine Mitarbeiter aus. „Die Verteilung erfolgt allerdings nur unter ausdrücklicher Einwilligung der Mitarbeiter. Diese müssen ihre Zusage schriftlich bestätigen, schließlich ist die Entgegennahme keinesfalls verpflichtend“, betont er. Zu Beginn sind Gutscheinwerte in Höhe von fünf und zehn Euro vorgesehen.

Nun hoffen Wilfried Wöhlke und sein Team, dass zahlreiche weitere Firmen nachziehen werden und sich ebenfalls für das Belohnungssystem für ihre Mitarbeiter entscheiden. „Wir haben uns mit Vertretern der Gemeinde Weyhe ausgetauscht, die diese Aktion grundsätzlich begrüßen“, berichtet der IT-Experte zufrieden. Wenn die Gut­schein­aktion in Weyhe prima anläuft, soll sie möglichst zeitnah auch in Stuhr und Syke umgesetzt werden. Laut Wöhlkes Einschätzung wird die Testphase voraussichtlich bis September laufen. In dieser Zeit wird Stephanie Rohlfsen Kontakt mit den einzelnen Akzeptanzstellen aufnehmen, um dort vor Ort das neue Gutscheinsystem publik zu machen.

Zum 15-jährigen Bestehen plant das Team der WSS-Card von Juni bis Dezember Promo­aktionen bei verschiedenen Akzeptanzstellen. Hier erhalten die Kunden am Aktionstag doppelte Punkte für ihren gesamten Einkauf in der Akzeptanzstelle, und zusätzlich gibt es Sonderpunkte. Auf allen Märkten werden in diesem Jahr bei Vorlage der WSS-Card doppelte Sonderpunkte verschenkt. Auf Facebook findet im Juni eine Verlosungsaktion von WSS-Geschenk-

gutscheinen statt.

Weitere Informationen zu der

Weyhe-Stuhr-Syke-Card gibt es im Internet unter www.wss-card.de.