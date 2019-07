Matjes nach Hausfrauenart und andere saisonale Speisen kommen bei den Hungrigen gut an. (RLievi/Pixabay.com)

Der Sommer hält Spezialitäten

bereit, die bei Genießern äußerst beliebt sind: Matjes und Pfifferlinge. Beides wird jetzt im Oldenburger Hof serviert, der für seine

leckere, jahreszeitliche Küche und das gemütliche Ambiente mit Außenterrasse bekannt ist.

„Jetzt ist Zeit für Pfifferlinge und Matjes. Beides finden die Gäste auf unserer Speisekarte“, sagt Gastronom Olaf Stolle, der das altein-

gesessene Haus im Herzen Ganderkesees leitet. Der gelernte Koch Olaf Stolle wird in dem Familienbetrieb an der Wittekindstraße von seiner Mutter Ute unterstützt,

deren Leidenschaft ebenfalls das Kochen ist. Beide haben sich einen makellosen Service und das

Verwöhnen ihrer Gäste auf die

Fahnen geschrieben. Die Stolles bleiben auch bei Pfifferlingen und

Matjes der Ausrichtung des großen Restaurants auf klassische Zu-

bereitung treu.

So darf natürlich Matjesfilet nach Hausfrauen Art mit Bratkartoffeln in der Auswahl nicht fehlen. Die Sonderkarte für Pfifferlinge enthält die edlen Speisepilze mit Rühr-

ei, mit Schweinelendchen in

Rahmsoße und anderen beliebten,

klassischen Variationen.

Natürlich kann man im Oldenburger Hof nicht nur lecker essen, sondern auch rauschende Feste

feiern. Die traditionsreiche Gastronomie bietet Platz für große Hochzeitsgesellschaften, aber auch für gemütliche Feiern im kleinen Kreis. Eine behagliche Gaststube mit Terrasse, zwei Clubräume und ein großer Saal stehen für die

Jubilare, Brautpaar, Geburtstagskinder und Co bereit. Der groß-

zügige, lichtdurchflutete und schön gestaltete Festsaal des Olden-

burger Hofes bietet einen angemessenen Rahmen für besondere

Anlässe. Das Parkett lädt zum

Tanzen ein, während die gelbe Wandfarbe, rustikale Balken und festliche Dekorationselemente für glanzvolle Stimmung sorgen. Der Saal hält je nach Bestuhlung bis zu 70 oder 120 Sitzplätze bereit.

Behagliche Hotelzimmer ergänzen das Angebot. „Bei gutbürgerlicher Küche und gepflegter Gastlichkeit können die Gäste ausgelassen feiern und komfortabel übernachten“, schildert Olaf Stolle.

Die Speisenauswahl lässt bei den Feiernden ebenfalls keine Wünsche offen. „Wir bieten individuelle Hochzeitsarrangements für jeden Anspruch: Vom Sektempfang bis über das Mitternachtsbüfett hinaus“, verspricht Olaf Stolle. Aus

umfangreichen kalt-warmen Büfetts und einer großen Auswahl an kalten Platten, leckeren Suppen, Eintöpfen und Desserts können die Feiernden ihren Festschmaus nach persönlichem Geschmack zusammenstellen.

Gerne werden auch die vier

Doppelkegelbahnen für gesellige Veranstaltungen genutzt. Wenn es bei einer Feier einmal spät wird, stehen außerdem 30 Hotelbetten zur Verfügung. Auch einen Partyservice mit Speisen für bis zu 200 Personen offeriert der Familien-

betrieb. Dass auf Wunsch freundliches Personal, Geschirr und Tischwäsche dazugehört, versteht sich von selbst.

Das Haus ist schon seit langer Zeit nicht aus Ganderkesee weg-

zudenken. Bevor die Familie Stolle den Betrieb 1935 übernahm, befand sich an Ort und Stelle bereits ein Ausspann, wo Postkutschen Rast machten. Auch eine Viehhandlung mit großen Waagen für Rinder und Fuhrwerke voller Stroh gab es dort. Landwirt Otto Stolle – der Großvater des heutigen Besitzers –

wandelte die Liegenschaft schließlich in einen Gasthof um.

Otto Stolles Sohn Klaus führte nun die Gastronomie gemeinsam mit Ehefrau Ute weiter. 2005 übernahm mit Olaf Stolle die dritte

Familiengeneration die Leitung des Hauses.