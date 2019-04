Geschäftsführer Thomas Werner (2. v. r.) und sein Verkaufsteam mit Christian Paschke, Olaf Pauluhn und Ralf Siech konzentrieren sich auf die Marken Kia und Skoda. (Femke Liebich)

Einige Stammkunden haben es

sicherlich schon bemerkt. Bei der WAS Werner Automobile-Service GmbH an der Hauptstraße 20-22 in Seckenhausen stehen die Zeichen auf Veränderung. Zur Erin­nerung: Vor gut anderthalb Jahren

haben die Geschäftsführer der Werner-Gruppe, Thomas und Mat-

thias Werner, das Autohaus Burghardt übernommen.

„In dieser Zeit hat sich hier einiges verändert“, berichtet Thomas Werner jetzt vom aktuellen Stand der Dinge. Eine Erfolgsmeldung vorweg: Die zusätzliche Niederlassung der Werner-Gruppe hat sich inzwischen als erfolgreicher Kia-

Standort etabliert. Nach der Schließung des ehemaligen Kia-Autohauses in Brinkum-Nord nutzt die WAS-Gruppe jetzt die jüngste Niederlassung, um eine breite Auswahl an Kia-Modellen zu präsentieren. „Die Marke wird sehr gut angenommen“, freut sich der Geschäftsführer.

Gleichzeitig räumt er ein, dass ihn die Entwicklungen in den vergangenen Monaten zu einer weiteren Entscheidung gezwungen haben: „Wir haben uns von den Marken VW und Audi verabschiedet und konzentrieren uns jetzt ganz auf Kia und Skoda.“ Grund dafür seien zum einen die Verkaufszahlen und zum anderen die Größe des Standortes. „Wir haben hier keine unendlich große Fläche, auf der wir das gesamte Portfolio aller Marken zeigen können“, klärt Thomas Werner auf. Zwar werde auch der Hauptvertrieb der Skoda-Modelle weiterhin über die Niederlassung in Horn-Lehe abgewickelt, aber die Kunden sollen dennoch auch in Seckenhausen Zugriff auf alle aktuellen Fahrzeuge erhalten. „Innerhalb unserer WAS-Gruppe profitieren die Kunden von den kurzen Dienstwegen, so können wir auch kurzfristig ein Wunschmodell von einer Niederlassung zur anderen beschaffen“, so der Geschäftsführer.

Trotz der sichtbaren Veränderungen auf dem Fuhrpark und in der Ausstellungshalle hat Thomas Werner auch gute Nachrichten für alle bestehenden VW-Kunden: „Wir werden in unserer Werkstatt auch weiterhin die gängigen Serviceleistungen, die in den Wartungsverträgen und Mobilitäts­garantien enthalten sind, für VW und Audi anbieten.“ Der Fokus innerhalb des Verkaufs soll allerdings ganz eindeutig auf den Marken Kia und Skoda liegen.

„Wir müssen uns in den kommenden Jahren für die Zukunft aufstellen und die ist in der Automobilbranche derzeit noch sehr ungewiss. Eine spannende Frage wird sein, ob sich die Elektromobilität durchsetzen wird“, so seine Überlegungen. Die WAS-Gruppe werde auf die Veränderungen und Tendenzen entsprechend reagieren. Jetzt gilt es allerdings erst einmal, die aktuellen Prozesse weiter voranzutreiben und zu festigen. So strebt Thomas Werner für die Stuhrer Niederlassung an, kontinuierlich mindestens 25 Kia-

Modelle und 13 Skoda-Fahrzeuge zu präsentieren. Dabei soll es sich wie gehabt um einen „jungen Bestand“ mit Tageszulassungen, Jahres- und Gebrauchtwagen handeln. „Unser Ziel ist es, jedes aktuelle Modell zeigen zu können“, betont der Geschäftsführer.

Diese veränderte Firmenausrichtung wurde zuletzt von den Kia-Interessierten sehr gut aufgenommen. Vor allem der neue Kia-Stinger stieß bei vielen Stuhrer Kunden bereits auf Begeisterung. „In diese Richtung möchten wir jetzt auch mit Skoda gehen“, kündigt Thomas Werner an. Eine der Hauptaufgaben seines neu aufgestellten Verkaufsteams wird es demnach sein, die Kunden von den Vorzügen der modernen Fahrzeuge zu überzeugen. Zu diesen zählen unter anderem „eine hohe Innenraumgröße, die gleiche und moderne Technik wie bei den VW-Modellen und die attraktiven Preise.“ Zu den Neuheiten unter den Skoda-

Modellen zählt aktuell der Scala, der auch im Seckenhauser Autohaus zu sehen ist. Darüber hinaus plant Ralf Siech als Verkaufsleiter für Skoda und Kia bereits die Markteinführung des neuen Octavia für das kommende Jahr.

Neben dem umfangreichen Angebot von Gebrauchtwagen und

Tageszulassungen bietet die WAS Werner Automobil-Service GmbH als Freie Werkstatt zusätzlich das bewährte Leistungsangebot mit

Inspektionen, Klimaservice, Unfallreparaturen, Abschleppdienst, 24-Stunden-Notdienst und Tüv für alle Automarken an. Darüber hinaus erwartet die Kunden ein breites Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör.

Weitere Informationen über die WAS-Gruppe gibt es im Internet unter www.wernerautomobile.de.