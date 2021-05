Der Brinkumer Fachbetrieb präsentiert sich regelmäßig auf dem Stuhrer Frühlings- und Gewerbemarkt. (Femke Liebich)

In wenigen Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in zwölf verschiedenen Ländern. Aufgrund der anhaltenden Pandemie werden die meisten Fußballfans das sportliche Großereignis wohl vor dem heimischen Bildschirm verfolgen. Damit alle Fernsehzuschauer für dieses Ereignis bestens ausgestattet sind, bietet Familie Hengemühle aus dem gleichnamigen Hifi-TV-Sat-Elektrogeräte-Fachgeschäft in Brinkum jetzt attraktive Neuheiten mit modernster Technik an.

„Erfahrungsgemäß steigt die Nachfrage nach neuen Fernsehgeräten kurz vor einer Fußball-WM oder -EM immer deutlich an“, weiß Jens Hengemühle. Zusammen mit seinem Bruder Marc und seiner Mutter Gerda Hengemühle führt er das seit mehr als 40 Jahren bestehende Familienunternehmen. Zum Team zählen außerdem die Techniker Markus Ulischweski und Kevin Schlamann.

Kevin Schlamann (l.) unterstützt als Experte für Fernseher, Sat- und Hifi-Anlagen das Team des Unternehmens um Jens Hengemühle (r.). (Femke Liebich)

Wer schon länger mit der Anschaffung eines neuen Fernsehers liebäugelt, sollte nicht länger zögern. Die modernen Geräte beispielsweise von Panasonic OLED und Samsung Neo QLED überzeugen laut Herstellerangaben mit lebensechten Farben und Kontrasten, dynamischem Sound und minimalistischem Design.

Der Trend geht laut der Experten des Fachgeschäfts Hengemühle weiterhin zu größeren Bildschirmen bis mindestens 85 Zoll. Da aber nicht jeder so viel Platz im heimischen Wohnzimmer hat, gibt es im Fachgeschäft Hengemühle auch kleinere Geräte von verschiedenen Anbietern. Derzeit gehören rund 30 verschiedene Modelle – von preiswerten Fernsehern bis zu High-End-Geräten von namhaften Herstellern zum Repertoire des Fernseh- und Elektrofachgeschäftes.

Wer sich aktuell für den Kauf eines neuen TV-Gerätes entscheidet, wird meistens mit den Themen Heimvernetzung und Internet-TV konfrontiert, die für viele Kunden einen entsprechenden Aufklärungsbedarf mit sich bringen. „An internetfähigem Smart-TV führt kaum noch ein Weg

vorbei“, weiß Jens Hengemühle.

Zusammen mit seinen Mitarbeitern steht er seinen Kunden selbstverständlich auch bei diesem Thema mit Erfahrung und Fachkompetenz zur Seite. Auf Wunsch kommen sie zudem gern zu den Kunden nach Hause und beraten dort ausgiebig über die unterschied­lichen Möglichkeiten in Sachen Anschluss, Anbringung und die Installtion von etwaigen Soundsystemen. Eer Reparaturdienst gehört ebenso zur Offerte des Fachgeschäfts. Dabei muss es aber nicht immer gleich der ganz große Auftrag sein. „Wir helfen auch, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert oder das Bild auf einmal in einer schlechteren Qualität erscheint“, sagt Marc Hengemühle. Das ist genau der Service, der von den Kunden, seit mehr als 40 Jahren geschätzt wird und den Bekanntheitsgrad der Firma Hengemühle längst über die Grenzen von Stuhr hinaus gesteigert hat.

Dasselbe gilt ebenso für den weiteren Geschäftszweig des Familienunternehmens: die sogenannte weiße Ware. Unter diesen Begriff fallen Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefrierschränke, die über den neuesten Stand der Technik verfügen. Ergänzend zählen weitere Einbaugeräte wie Backöfen und Herde zum Sortiment. „Viele Produkte von bekannten Herstellern wie Miele, Bosch und Siemens haben wir auf Lager. Andere Geräte können wir kurzfristig bestellen, sodass sie innerhalb von etwa einem Tag vorrätig sind“, erklärt Gerda Hengemühle ein besonderes Serviceangebot.

Zum Kundendienst gehören zusammenfassend die persönliche Beratung, der Reparatur- und Wartungsdienst, die Altgeräteentsorgung sowie der Ein- und Aufbau von neuen Geräten und der Verkauf von Zubehör.

Um den steigenden Anfragen weiterhin gerecht zu werden, sucht der Fachbetrieb aktuell personelle Unterstützung für den Aufbau- und Reparaturservice im Bereich Waschmaschine, Herd und Kühlschrank.

Das Hifi-TV-Sat-Elektrogeräte-Fachgeschäft Hengemühle in Brinkum hat weiterhin montags bis freitags durchgehend von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Informationen zur „Click & Meet“-Terminbuchung gibt es im Internet auf der Seite www.iq-hengemuehle.de