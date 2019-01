So wird garantiert nichts vergessen.

Tatsächlich gibt es jede Menge Urlaubschecklisten im Internet, die man kostenlos herunterladen kann. Sie umfassen aber mitunter mehrere Seiten und damit das gesamte mögliche Reisespektrum. Natürlich benötigt man für eine Afrikareise mit dem Partner andere Dinge, als für einen Campingurlaub mit den beiden Enkeln. Daher raten wir zu einer persönlichen, individuell zusammengestellte Aufstellung. Die Listen aus dem weltweiten Netz dienen allenfalls als Orientierungshilfe.

Wichtig ist es, die Punkte nach einem Zeitplan zu sortieren. Beispielsweise sollten Reiseversicherungen vor der Abfahrt abgeschlossen werden und nötige Impfungen unter Umständen Wochen vorher erledigt sein. Auch das Überprüfen der Reisedokumente wie Reisepass, Personalausweis, Kreditkartengültigkeit als auch Tickets sollte frühzeitig geschehen. Eventuell ist das Beantragen eines internationalen Führerscheins nötig.

Ein Teil der Checkliste sollte sich der Wohnung oder des Eigenheims vor der Abreise widmen. Ist dafür gesorgt, dass sich jemand um die Pflanzen und Post kümmert? Füttert der Nachbar die Katze, und hat der Hund einen Platz in der Hundepension bekommen? Sind die Zeitschaltuhren programmiert?

Dann erst geht es an die Koffer. Dabei ist das Handgepäck davon getrennt zu berücksichtigen, denn darin sind die Dinge, die man direkt während Fahrt oder Flug bei sich haben sollte. In den Koffer

gehören natürlich auch Kultur­beutel und die Reiseapotheke – ausgesuchte Teile wie Kopfschmerztabletten und Mittel gegen Reisekrankheit gehören allerdings ins Handgepäck. Die Bekleidung hängt dann ganz vom Reiseziel

und -zweck ab. Dafür findet man

in Internet-Urlaubschecklisten mitunter gute Anhaltspunkte – auch für Kleinkram oder Nützliches –, das man einfach nicht bedacht hat.