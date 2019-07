Das Türenheld-Maskottchen hat am Sonntag zahlreiche Aktionen und attraktive Gewinne an Bord. (Fenster & Türen Welt)

Längst wissen nicht nur Sportfreunde, was damit gemeint ist. Denn an diesem Tag findet zum 26. Mal der beliebte swb-Silbersee-Triathlon statt.

Der Blick auf die Anmeldelisten zeigt schon jetzt, dass auch diese Auflage ein voller Erfolg zu werden verspricht. „900 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, sodass wir am Eventtag sicherlich mit rund 1000 Startern ausverkauft sein werden“, kündigt Christiane Golenia vom Organisationsteam der Tri-

Wölfe des LC Hansa Stuhr im Vorfeld an. Mit der perfekten Mischung aus Leistung, Disziplin, Ausdauer, Spaß und Leidenschaft möchten sich die ambitionierten Sportler an diesem Tag wie gewohnt in den bekannten Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen messen.

Silbersee-Triathlon-Start.JPG (LC Hansa Stuhr)

„Unser Anliegen ist es, beim Silbersee-Triathlon sportliche Professionalität mit familiären Flair zu verbinden“, erklärte Jan Neubauer, Abteilungsleiter Triathlon des LC Hansa Stuhr und Organisationsleiter, in der Vergangenheit einen wesentlichen Erfolgsfaktor der Veranstaltung. Auch am Sonntag

gehen wieder motivierte Einzelstarter und Staffeln über die olympische Distanz oder beim Volks-/Sprint-/Staffel-Triathlon an den Start.

Laut Wettervorhersage erwarten die Teilnehmer wieder sommerliche Temperaturen. Doch auch darauf ist das Organisationsteam der Tri-Wölfe des LC Hansa Stuhr vorbereitet. „Es wird ausreichend Getränkestationen sowie Schwämme für einen kühlen Kopf geben“, heißt es in der Ankündigung.

Rund 1000 Teilnehmer gehen in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen an den Start. Einzelstarter können sich über die olympische Distanz oder im Volks-/Sprint-/Staffel messen. (LC Hansa Stuhr)

Der erste Startschuss für die Wettkämpfe fällt am Sonntag um

9 Uhr. Zunächst steht die olympische Distanz auf dem Programm. Dabei geht es für die Sportler darum, 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen zu bewältigen. „Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr wieder Fußball-Teams der Regionalliga Nord sowie Mannschaften der Landesliga aus Niedersachsen und Bremen bei uns an den Start gehen und um Punkte kämpfen. Das steigert noch einmal mehr die Attraktivität“, freut sich Neubauer.

Beim Volks-/Sprint-/Staffel-Triathlon ab 13.30 Uhr müssen die Teilnehmer eine 500 Meter lange Schwimmstrecke absolvieren, 20 Kilometer radfahren und fünf Kilometer laufen. „Dieser Wettbewerb ist der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung und hat sich in den vergangenen Jahren als wahrer Publikumsmagnet entwickelt“, teilt der Organisator mit. Zahlreiche Zuschauer würden die Aktiven an der Strecke anfeuern und sie über die abschließenden beiden Laufrunden um den Silbersee förmlich ins Ziel tragen, berichtet er aus Erfahrung.

Auch wenn der sportliche Wettkampf eindeutig im Vordergrund steht, hat das ehrenamtliche Organisationsteam zusammen mit weiteren rund 200 freiwilligen Helfern zusätzlich ein attraktives Rahmenprogramm mit Sport-Expo, Fotobox, Türenheld-Bungeerun sowie einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken für alle Teilnehmer und Zuschauer auf die Beine gestellt. Es verspricht also, ein gelungener Tag zu werden.

Nähere Informationen rund um den

26. swb-Silbersee-Triathlon sowie die genauen Zeitpläne gibt es auch im Internet unter www.silbersee-triathlon.de.