Für die Brinkumer Schützenmajestäten 2018 geht das Regierungsjahr zu Ende. Am Sonntag werden ihre Nachfolger feierlich proklamiert. (SV Brinkum Martina Haferkamp)

Den Anfang macht am Freitagabend ab 20 Uhr ein Show-Programm im Festzelt auf dem Schützenplatz an der Bassumer Stra­-

ße 59. Als Haupt-Act werden die

Lokalmatadoren von Lenna auftreten. Unterstützt werden sie von

DJ Marc. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Sängerin Loona ist der Stargast der Brinkumer „3 Days“ und sorgt am Samstagabend für Stimmung. (frei)

Am Sonnabend wird – ebenfalls auf dem Schützenplatz – ab 11 Uhr das Benefiz-Fußballturnier des Vereins Kickers for Help ausgerichtet. Schon zum vierten Mal findet der Wettkampf mit 20 Freizeit- und Altherrenmannschaften für den guten Zweck in Brinkum statt. Der Erlös des Events kommt dem Hospizverein Stuhr und Stars For Kids zugute. Wie aus den Vorjahren gewohnt, gibt es zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm samt Tombola für die ganze Familie.

So können sich junge Besucher auf Bullriding und Trampolinspringen, Hüpfburgen sowie Kinderschminken und noch mehr freuen.

Ab 20 Uhr folgt die kultige Ü30-Party im Festzelt. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von Stargast Loona. Die Sängerin ist unter anderem für ihren Hit „Bailando“ berühmt und wird den Gästen kräftig einheizen. Außerdem sind Buddy mit seinem Hit „Ab in den Süden“ und DJ Mambo, der vom Partylokal Bierkönig auf Mallorca bekannt ist, mit von der Partie. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 7 Euro.

Der Sonntag steht ganz im

Zeichen des Schützenfestes. Der Zusammenschluss der Brinkumer Grünröcke wird 110 Jahre alt und das soll entsprechend gefeiert werden. Zunächst einmal treffen sich die Vereinsaktiven zum gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Bremer Tor. Gegen 13.30 Uhr setzt sich der Umzug zur Abholung des Königs Andreas Schmidt in Bewegung. Die große Gruppe zieht dabei durch die Mühlen-, Rosen-, Malven- und Veilchenstraße, Studt­riede und Bassumer Straße bis zum Festplatz. Gegen 14 Uhr erfolgt eine Kranzniederlegung am Ehrenmal. Anschließend werden die Mäjestäten im Festzelt empfangen und die Klosterbachtaler spielen dazu schwungvolle Blasmusik.

Auch im weiteren Verlauf des Nachmittags lockt ein buntes Programm für die ganze Familie. So findet etwa von 15 bis 17 Uhr der spannende Wettkampf um den

Titel des Kinderkönigs statt. Junge Festbesucher von acht bis 14 Jahren zeigen dabei ihr Können an der Lichtpunktanlage. Ab 16.30 Uhr spielt die Band Rainbows zusätzlich Tanz- und Unterhaltungsmusik. Gegen 18 Uhr ist die Sieger-

ehrung für das Kinderkönigsschießen vorgesehen. Eine Stunde später folgt die Auszeichnung der erfolgreichen Mannschaften, die am

Firmen- und Vereins-Pokalschießen teilgenommen haben.

Höhepunkt des Festtages ist die Proklamation des neuen Königshauses, die der Vereinsvorsitzende Frith­jof Troue ab 20 Uhr vornimmt. Anschließend darf getanzt werden. Die Musiker von Rainbows sorgen für den passenden Sound. Für die Schützen folgt noch der Montagabend mit Programm: Ab 20 Uhr werden Preise und Pokale überreicht.