April, und Dienstag,

­1. Mai, als Datum für das Ereignis ausgesucht. Die Landjugend Hasbergen/Stuhr ist mit von der Partie.

An beiden Tagen wird auf dem Festplatz beim Gasthaus Nobel am Neuen Weg sicher jede ­Menge Trubel herrschen. Auf dem Gelände, das am Montag um 15 Uhr und am Dienstag um

14 Uhr öffnet, wartet ein kleiner Budenzauber samt nostalgischem Kinderkarussell.

Am Montag werden außerdem von 18 bis 20 Uhr der Kinder- und der Schüler­könig ermittelt. Die jungen Sportler nutzen ­dafür die Laser­anlage auf dem Festplatz, die ganz ohne Munition funktioniert.

Um 19 Uhr stellt unterdessen die Landjugend Hasbergen/Stuhr unter Begleitung der ­Blockener Blasmusikanten den Maibaum auf dem Festplatz auf. Anschließend soll beim Tanz in den Mai kräftig gefeiert werden: DJ Torsten sorgt mit Musik vom Plattenteller für Stimmung, und der Moordeicher Schützenkönig Alexander Homann sticht das erste Fass Maibier an.

Außerdem wird es spannend an diesem Abend. Denn ab

20.30 Uhr stehen zusätzlich die Pokalverleihungen und die Proklamation des neuen Königshauses an. Bevor die neuen Majestäten ­gekürt werden, erhalten außerdem langjährige und verdiente Vereinsmitglieder besondere Ehrungen.

Am 1. Mai steht dann der ­traditionelle Festumzug auf dem Plan. Die Mitglieder des SV Stuhr von 1912 treffen sich bei der Schießhalle, um anschließend unter ­Begleitung der Blaskapelle Moordeicher Jungs und Deerns zur KGS Moordeich – ­Lise-Meitner-Schule – zu wandern. Dort empfangen sie um 14.30 Uhr die geladenen Vereine. Bei der Bäckerei Helmers ­legen die Aktiven eine kleine Pause ein, anschließend wandern sie direkt zum Festplatz.

Im Saal der Gaststätte Nobel geben die Moordeicher Jungs und Deerns bis um 16 Uhr ein Konzert. Anschließend findet die Proklamation des neuen Kinder- und Schülerkönigs statt. Am Abend klingt das bunte Schützenfest dann allmählich aus.

Es ist allerdings Tradition, dass am Tag nach dem Großereignis die frisch gekürten Könige ­besucht werden. Nachdem die Abbauarbeiten auf dem Fest­gelände erfolgt sind, werden sich die Mitglieder des SV Stuhr von 1912 also auf ihre Fahrräder schwingen und die neuen ­Majestäten ansteuern.