Liebe Leserinnen und Leser,

ein Highlight in unserem Veranstaltungsjahr wirft bereits seine Schatten voraus: die Oldtimer­-Show am 27. Mai. Wir freuen uns schon jetzt darauf, dass der Brinkumer Ortskern an diesem Tag wieder Anlaufpunkt für zahlreiche nostalgische Boliden ist und gleichzeitig zum Publikumsmagneten wird. Laut der Organisatoren Jürgen Schmidt und Peter Bruns werden in diesem Jahren wieder über 450 Oldtimer erwartet. Auch die Planungen für das Rahmenprogramm sind so gut wie abgeschlossen. Laut Jürgen Schmidt wird es wieder ein Kinderprogramm und Musik geben. Natürlich öffnen auch die Geschäfte zu diesem Anlass ihre Türen und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Zwei Monate später stehen die Kinder im Fokus der BIG. Am 29. Juli findet der beliebte Ferienspaß mit der Schatzsuche im Heuhaufen auf der sogenannten Ziegenwiese an der Bassumer Straße statt.

Das Herbstfest mit Schweinemarkt ist ebenfalls fester Bestandteil in dem Veranstaltungskalender der BIG. „Wir planen dieses Mal eine größere Flohmarktmeile“, verrät Marktmeister Jürgen Schmidt. Da der Flohmarkt in diesem Jahr im Rahmen der Oldtimershow ausfällt, hofft er nun auf deutlich mehr Anmeldungen für den Schweinemarkt. Als Ergänzung dazu soll sich nach seinen Wünschen die Bassumer Straße in eine Automeile verwandeln, auf der die regionalen Autohäuser ihre Fahrzeuge präsentieren.

Und eines noch: Vom 12. bis 14. April 2019 findet der nächste Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt statt. Jürgen Schmidt befindet sich bereits mitten in den Vorbereitungen. „Die ersten Anmeldungen und Anfragen sind schon reingekommen“, sagt er.

Wenn Sie sich weiterhin über unsere Aktivitäten informieren möchten, besuchen Sie doch ­unsere Homepage unter www.big-brinkum.de.

Ihre BIG Brinkum