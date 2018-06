Liebe Leserinnen und Leser,

die 29. Norddeutsche Oldtimer­Show der Brinkumer Interessengemeinschaft war Ende Mai ein voller Erfolg und lockte bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad zahlreiche Besucher aus der Region in den Brinkumer Ortskern. Insgesamt mehr als 400 nostalgische Fahrzeuge – darunter Autos, Zweiräder und Trecker und damit so viele wie noch nie – präsentierten sich an dem nahezu perfekten Sonntag in der Bassumer und Syker Straße. „Gut verpflegt mit Getränken, Essen und weiteren Attraktionen wie die Aussichtsgondel und die Fahrt mit der Pferdekutsche“, lautete das Lob mehrerer Besucher für die gelungene Veranstaltung. Abgerundet wurde der Tag durch ein abwechslungsreiches Musikprogramm, vom Brinkumer Shantychor über DJ Kohlmann bis zur Stuhrer Erfolgsband Lenna, die am Nachmittag die Weser-Kurier-Bühne rockten. Und wer an diesem Sommertag dennoch auf der Suche nach

einem Schattenplatz war, fand diesen beispielsweise unter den Markisen und Sonnenschirmen der örtlichen Gastronomiebe­triebe.

Schon jetzt sollten Sie sich unsere nächste öffentliche BIG-

Veranstaltung im Kalender eintragen: Am 28. Juli von 10 bis

12 Uhr findet die „17. Schatz­suche im Heuhaufen“ im Rahmen des Stuhrer Ferienspaßes auf der Ziegenwiese in Brinkum statt. Dort können die jungen Besucher wieder attraktive Preise gewinnen und sich zusammen mit den Erwachsenen auf der Spielwiese bei verschiedenen Aktionen amüsieren. Wir freuen uns auf viele Kinder!

Wenn Sie sich weiterhin über unsere Aktivitäten informieren möchten, besuchen Sie doch

unsere Homepage unter www.big-brinkum.de.

Wir wünschen Ihnen weitere

tolle Sommertage,

Ihre BIG Brinkum