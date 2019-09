Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen im Herbst! Nachdem wir von der BIG bereits Mitte September den Herbst im Rahmen unseres Schweinemarktes begrüßt haben, zeigt sich nun auch das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, uns über die farbenfrohen Blätter, die vielen Kürbisse in verschiedenen Formen und Größen und weitere Vorzüge dieser Jahreszeit zu freuen. Unser Herbstfest stieß auch in diesem Jahr auf eine große Resonanz und lockte zahlreiche Besucher von nah und fern in den Brinkumer Ortskern. Diese erfreuten sich an einem bunten Programm mit Flohmarkt, Automeile, verkaufsoffenen Geschäften, kulinarischen Angeboten und einem Kinderkarussell. Jung und Alt genoss an diesem Tag ganz offensichtlich die gute Stimmung. Viele Besucher nahmen den Schweinemarkt gleichzeitig als Ziel für eine Fahrradtour und kehrten zu einem kühlen Bier beispielsweise im

„Nickel“ ein.

Alle BIG-Mitglieder sollten sich schon jetzt Freitag, 15. November, in ihrem Kalender vormerken. An diesem Tag fährt die Interessengemeinschaft zum Aalessen in den Spieker nach Bad Zwischenahn. Treffpunkt ist um 16.45 Uhr am ZOB in Brinkum. Von dort aus geht es mit dem Bus nach Bad Zwischenahn und am Ende auch wieder zurück. „Mit diesem Ausflug möchten wir unsere Mitglieder zum gemeinsamen Netzwerken in einer anderen Location einladen“, kündigt der BIG-Vorsitzende Lars Gudat an. Wer dabei sein möchte, sollte sich zeitnah per E-Mail unter info@big-brinkum.de anmelden. Die Veranstaltung ist auf 40 Teilnehmer begrenzt.

Weitere Infos und Termine stehen außerdem auf der Homepage unter: www.big-brinkum.de.

Herbstliche Grüße

Ihre BIG Brinkum