Am 6. Dezember erwartet der BIG-Nikolaus wieder zahlreiche Kinder vor dem Bremer Tor im Brinkumer Ortskern. (BIG Brinkum)

Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserem regelmäßigen Stammtisch verfolgen wir das Ziel, uns als Interessengemeinschaft untereinander auszutauschen, kennenzulernen und zu vernetzen. Dafür treffen wir uns auch gerne an unterschiedlichen Standorten. So steht am Freitag, 15. November, ein Netzwerkausflug unter dem Motto „Aal­essen“ im Spieker in Bad Zwischenahn auf dem Programm. Wir treffen uns um 16.45 Uhr am ZOB in Brinkum. Von dort aus geht es um 17 Uhr mit dem Bus nach Bad Zwischenahn und am Ende auch wieder zurück. „Mit diesem Ausflug möchten wir unsere Mitglieder zum geselligen Netzwerken in einer besonderen Location einladen“, kündigt der BIG-Vorsitzende Lars Gudat an. Übrigens: Wer keinen Aal mag, darf sich auch gerne etwas anderes aus der Speisekarte aussuchen. Wer

dabei sein möchte, sollte sich

zeitnah per E-Mail unter info@big-brinkum.de anmelden. Die Veranstaltung ist auf 40 Teilnehmer begrenzt und es sind nur noch

wenige Restplätze vorhanden.

Wir von der BIG richten unsere Blicke nun auf die anstehende

Adventszeit. Diese wurde schon jetzt mit dem Verkaufsbeginn des Stuhrer Adventskalenders in ausgewählten Geschäften eingeläutet. Auch in diesem Jahr können sich wieder viele Stuhrer über attraktive Preise freuen, die zwischen 1. und 24. Dezember verlost werden. Der Adventskalender gilt inzwischen schon als traditionelles Gemeinschaftsprojekt der BIG, ISU, UFO und der Gemeinde Stuhr. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dieses Mal den Fördervereinen der KGS Stuhr-

Moordeich und der Grundschule Stuhr-Seckenhausen.

Einen Termin können sich die Brinkumer außerdem schon jetzt in ihrem Kalender vormerken. Für Freitag, 6. Dezember, hat sich wieder der BIG-Nikolaus angekündigt. Er wird wie gewohnt von 16 bis

18 Uhr vor dem Bremer Tor stehen und Kinder mit kleinen Geschenktüten eine Freude bereiten und überraschen .

Weitere Informationen und Termine

stehen außerdem auf der Homepage unter www.big-brinkum.de.

Herzliche Grüße

Ihr BIG Brinkum