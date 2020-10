Liebe Leserinnen und Leser,

die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff. Aus diesem Grund wurde auf der Jahreshauptversammlung einstimmig beschlossen, dass wir in diesem Jahr auf die Erhebung der Mitgliedsbeiträge verzichten werden. „Für uns als Vorstand ist das ein wichtiges Signal, um unsere Mitgliedsbetriebe zu entlasten“, sagt der Vorsitzen-

de Lars Gudat. Kürzlich konnte er außerdem mit den Firmen GG-Systemhaus, Respondeum, FAPCO- Gabelstapler und dem Nickelodeon gleich vier neue Mitgliedsbetriebe in den Reihen der BIG willkommen heißen.

Derweil laufen innerhalb der Interessengemeinschaft die Planungen für die Nikolausaktion, die wie gewohnt am 6. Dezember vor dem Hotel Bremer Tor stattfinden soll. Der BIG-Nikolaus hat sein Kommen zwischen 16 und 18 Uhr angekündigt. In dieser Zeit freut er sich auf viele Kinder, für die er kleine Geschenktüten vorbereitet. Einen weiteren Termin können sich die Mitglieder ebenfalls schon vormerken: Am 17. Januar 2021 lädt der Vorstand zum BIG-Neujahresempfang ein.

Wer mehr über die BIG Brinkum erfahren möchte, sollte einen Blick auf unsere Internetseite unter www.big-brinkum.de werfen. Dort werden Sie regelmäßig über Neuigkeiten und anstehende Termine auf dem Laufenden gehalten.

Herzliche Grüße,

Ihre BIG Brinkum