wir verfolgen weiterhin unser bisheriges Vorgehen und planen nur noch „auf Sicht“. Alles andere ergibt in der derzeitigen Situation für uns als Brinkumer Interessengemeinschaft wenig Sinn. Allerdings haben wir uns jetzt dazu entschlossen, nach der Oldtimer-

Show auch unseren beliebten Ferienspaß mit der „Schatzsuche im Heuhaufen“ aufgrund der anhaltenden Pandemie abzusagen.

Gute Nachrichten gibt es aber von unserem Marktmeister Arne Budelmann: „Wir haben den

15. Frühlings- und Gewerbemarkt 2022 fest im Visier.“ Die Planungen für die Leistungsschau auf dem Festplatz an der Bassumer Straße nehmen schon jetzt Fahrt auf. Alle interessierten Aussteller können sich das Wochenende 22. bis 24. April 2022 bereits rot in ihren Kalendern vermerken. Zuletzt hatten 2019 rund 130 Aussteller aus Stuhr und umzu ihre Produkte und Dienstleistungsangebote präsentiert und damit den knapp 15.000 Besuchern einen umfassenden Einblick in die regionale Wirtschaft geboten. Laut des Marktmeisters erhalten die bisherigen Aussteller in Kürze Post mit den wichtigsten Informationen zur Gewerbeschau 2022. Daraufhin haben sie die Möglichkeit, sich ihren Platz in einem der Zelte oder auf der Freifläche zu sichern.

Über Neuigkeiten werden wir Sie weiterhin regelmäßig auf unserer Homepage unter www.big-

brinkum.de informieren.

