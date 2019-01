Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt auf Hochtouren. Schließlich sollen sich die Besucher vom 26. bis 28. April auf bis zu 150 Aussteller freuen können, die auf einer Fläche von rund 15 000 Quadratmetern auf dem Festplatz an der Bassumer Straße ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren werden. Wie gehabt stemmt die Brinkumer Interessengemeinschaft (BIG) diese Mammutauf­gabe in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU).

„Alle drei Jahre sind wir bei den Planungen und Vorbereitungen besonders gefordert“, berichtete der BIG-Vorsitzende Lars Gudat zuletzt. Die Hauptarbeit fällt dabei stets auf das bewährte Marktmeister-Duo zurück. Diese Funktion übernehmen derzeit noch Jürgen Schmidt und Rainer Mewe von Seiten der BIG. Allerdings zum letzten Mal: Nach dann insgesamt vier Gewerbeschauen werden sie sich nach dem kommenden Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt in den verdienten Ruhestand zurückziehen.

Umso glücklicher verkündete Lars Gudat jetzt, dass mit Arne Budelmann bereits ein Nachfolger in den Startlöchern steht und dieser den beiden erfahrenen Organisatoren schon jetzt interessiert über die Schulter schaut. „Wir sind froh, dass wir mit Arne Budelmann einen jungen und engagierten Markmeister gefunden haben, der im kommenden Jahr auch die Organisation der Oldtimer-Show und des Schweinemarktes übernehmen wird“, kündigte der Vorsitzende weiter an.

„Wir stehen bereits in regem Austausch mit Arne Budelmann und weisen ihn derzeit in unsere unterschiedlichen Aufgabengebiete ein. Natürlich greift er uns bei den Planungen für die Gewerbeschau schon jetzt unterstützend unter die Arme“, berichtet Jürgen Schmidt zu Beginn des neuen Jahres. Mit dem aktuellen Stand der Anmeldungen zeigt sich der Marktmeister sehr zufrieden: „Gut 100 Aussteller haben sich bereits fest angemeldet. Anders als zuletzt rechnen wir dieses Mal mit 150 Ausstellern und damit knapp 20 mehr als bei der letzten Gewerbeschau.“ Ziel der Veranstalter ist es, erneut den Besuchern die große Branchenvielfalt der Gemeinde zu präsentieren – gemäß dem Zusatz „Das Schaufenster für Stuhr und Umgebung“. Ergänzend zu den Stuhrer Unternehmen werden aber auch wie gewohnt Betriebe aus der näheren Umgebung dabei sein, um die Vielfältigkeit und Abwechslung komplett zu machen.

Jürgen Schmidt beschäftigen im Zuge der Planungen derzeit vor allem zwei Themen: Die Automobilbranche und das Handwerkszelt. „In beiden Bereichen fehlen uns noch Aussteller“, teilt er mit. Besonders das Handwerkszelt liegt dem Markmeister sehr am Herzen: „Meine Idee ist es, unsere Gewerbeschau als Plattform zu nutzen, um auf den offensichtlichen Nachwuchsmangel in der Handwerksbranche aufmerksam zu machen. Wir möchten hier mithilfe von jungen, engagierten Leuten Lust und Interesse am Handwerk wecken“, ergänzt Jürgen Schmidt. Noch zeigen sich die Stuhrer Handwerksbetriebe eher zurückhaltend. „Die Idee finden alle klasse. Die Anmeldungen fehlen uns allerdings noch“, teilt er den aktuellen Stand der Dinge mit. In Zahlen ausgedrückt, haben ihm erst drei Firmen ihre konkrete Zusage erteilt. „Ich fände es schön, wenn wir die Vielfalt des Handwerksberufes anhand von unterschiedlichen Branchen aufzeigen können. Es können sich auch gerne mehrere Elektriker, Zimmerer oder Dachdecker zusammentun“, schlägt der Marktmeister vor.

Sein Ziel ist es, dass sich am Ende mindestens zehn Berufssparten mit aktiven Präsentationen, „in denen die Azubis ihre tägliche Arbeit vorstellen“, beteiligen. „Im Optimalfall nehmen Schüler und angehende Azubis unseren Frühlings- und Gewerbemarkt zum Anlass, um sich über die einzelnen Handwerks­berufe zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen“, fügt er ergänzend hinzu.

Interessierte Firmen können sich weiterhin direkt bei Jürgen Schmidt unter der Telefonnummer 04 21 / 8 78 89 08 oder mobil unter 01 72 / 6 05 14 37 melden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.stuhrer-gewerbemarkt.de