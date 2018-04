Es müssen keine langen ­Strecken sein. Schon kurze Wege mit dem Rad sind gut fürs Wohlbefinden. Die Bewegung an der frischen Luft hält schlank, nutzt Herz, Kreislauf und ­Knochen. Und sie schult die ­Koordination. Selbst wer Probleme mit dem Gleichgewicht hat, muss nicht unbedingt komplett aufs Radeln verzichten.

„Gerade für Senioren ist ­Radeln die ideale Sportart“, sagt Prof. Clemens Becker, Chefarzt der Klinik für Geriatrische ­Rehabilitation am Stuttgarter ­Robert-Bosch-Krankenhaus. Die sanfte Bewegung durch das ­Pedale-Treten schütze vor ­Knorpelabbau in den Gelenken, ergänzt der Kardiologe Professor Günter Hennersdorf aus Bous bei Saarbrücken.

Hennersdorf hat einen kleinen Versuch unternommen, um zu sehen, inwiefern Radfahren auch Herzpatienten nutzt. An dem Projekt „Herz-Bike Saar“ nahmen von Mai 2015 bis Oktober 2016 durchschnittlich zehn bis zwölf Herzpatienten teil. Sie ­unternahmen einmal die Woche eine ärztlich begleiteten Tour mit einem elektrisch unterstützten Fahrrad, einem Pedelec. Das ­Ergebnis: Sowohl die durchschnittliche als auch die maximale Herzfrequenz gingen bei den Teilnehmern herunter. Und was fast noch wichtiger ist: Bei den Touren fehlten im Mittel nur zehn Prozent der Teilnehmer. Das heißt, die Leute blieben dran.

Aber auch Menschen, die kein Herzproblem haben, tut es gut, draußen aktiv zu sein. Die ­frische Luft, in der sich Radfahrer ­bewegen, versorgt den Körper mit Sauerstoff. Auch das trägt zum Wohlbefinden bei. „Anders als das Auto schont ein Fahrrad zudem die Umwelt“, gibt der Remscheider Kardiologe Pro­fessor Herbert Löllgen zu ­bedenken.

Wie genau das eigene Radfahrprogramm aussieht, spielt eine untergeordnete Rolle. Die einen radeln täglich kleine ­Strecken. „Gute Trainingseffekte lassen sich aber auch erzielen, wenn man dreimal die Woche

30 bis 45 Minuten Fahrrad fährt“, so Löllgen.

Wer erst im fortgeschrittenen Alter das ­Fahrradfahren für sich entdeckt, sollte als erstes einen Gesundheitscheck beim Arzt machen. Hat dieser grünes Licht ­gegeben, dann sollten ­Senioren sich zunächst auf das Fahrradfahren vorbereiten. Sinnvoll ist, die Balance zu ­trainieren. Das geht etwa, indem man übt, auf einem Bein zu stehen. „Zunächst mindestens fünf Sekunden und dann kontinuierlich länger“, so Becker. Auch ­Tai-Chi, also Schattenboxen, oder Tanzen seien gute Möglichkeiten, um das Halten des Gleichgewichts zu schulen.

In ­einem nächsten Schritt sollten Senioren ein Fahrrad-Sicherheitstraining absolvieren und auf speziellen Parcours üben. In manchen Städten gibt es sogar spezielle Radfahrschulen.

Wer lieber für sich üben will, sollte dies unbedingt in einer verkehrsberuhigen Zone tun. „Trainiert werden muss das ­Kurvenfahren und das Bremsen“, erklärt Löllgen.

„Schafft es ein Senior nicht, beim Training ohne zu stürzen mit seinem Fahrrad eine imaginäre Acht zu fahren, dann sollte er es mit dem Fahrradfahren ­besser sein lassen“, sagt Becker. Koordination und das Halten der Balance fallen dann offenbar schwer. Grundsätzlich auf ein Fahrrad verzichten müssen ­Betroffene aber auch dann nicht. Infrage kommt zum Beispiel ein spezielles Seniorendreirad. Es hat hinten zwei statt einem

Rad und sorgt so für mehr ­Stabilität.

Auch ein herkömmliches ­Fahrrad lässt sich ein Stück weit auf die Bedürfnisse älterer ­Menschen anpassen: Ein etwas niedriger eingestellter Sattel etwa erleichtert das Auf- und Absteigen. Ein Fahrrad mit ­tiefem Durchstieg ist eventuell besser geeignet als ein klassisches Herrenrad.

Bevor man in die Pedale tritt, sollten grundsätzlich die Bremsen und der Luftdruck der ­Reifen überprüft werden. Damit der Radfahrer auch in der Dämmerung für andere gut sichtbar ist, müssen Vorder- und Rückleuchten einwandfrei funktionieren – auch das gilt es regelmäßig zu checken. Sinnvoll ist auch, die Fahrradkette in Augenschein zu nehmen und sie gegebenenfalls zu ölen.

Steht ein Neukauf an, dann rät Hennersdorf Senioren, sich ein Pedelec zuzulegen. „Längere Wege oder unebenes Gelände sind dann kein Problem“, sagt er. Allerdings seien Pedelecs auch gewöhnungsbedürftig. ­Immerhin ist man bis Tempo 25 vergleichsweise flott unterwegs.

Autofahrer unterschätzen häufig die Geschwindigkeit eines ­älteren Pedelec-Fahrers, was etwa an Kreuzungen zu brenzligen ­Situationen führen kann. Die Anschaffungskosten für die elektrisch unterstützten Draht­esel sind im Vergleich zu einem herkömmlichen Rad zudem recht hoch. Und sie sind wegen ihrer Technik anfälliger für ­Schäden.