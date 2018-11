Im Dezember öffnen eifrig die Türchen am Adventskalender. Viele Eltern, Großeltern und Verwandte lassen es sich nicht nehmen, jede Menge Geschenke für den Nachwuchs einzukaufen.

Beim Auswählen sollte man ­jedoch auf das Kleingedruckte achten und Spielzeug insbesondere für Babys oder Kleinkinder genau ­anschauen. Wenn das GS-Zeichen auf der Verpackung steht, bedeutet dies: „geprüfte Sicherheit“. Spielwaren mit diesem Zeichen wurde von unabhängiger Stelle geprüft, ob es den Gesetzen in Bezug auf Schadstoffe und Sicherheit entspricht. Spielzeuge ohne dieses Siegel sollte man selbst mit allen Sinnen prüfen, darauf weist der Bundesverband der Verbraucherzen­tralen hin. Manche Dinge sollten auf keinen Fall bei dem ausgewählten Stück auftreten: ein unangenehmer oder auffälliger Geruch, Fehler in der Verarbeitung etwa bei Nähten, der Bedruckung oder Lackierung, Materialien, die beim Reiben ­abfärben, Fasern oder Füllung, die sich aus dem Fell oder dem Inneren von Stofftieren ziehen lassen.

Bei Baby- und Kleinkindspielzeug darf es keine Kleinteile, die sich ablösen lassen, scharfe Pressnähte oder scharfe Ecken und Kanten geben. Spielzeug mit dem Hinweis „Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten verwenden“ ist nicht für Kinder geeignet, die jünger als drei Jahre sind. Es kann zum Beispiel lange Schnüre enthalten, die sich um den Hals wickeln lassen. Spielzeug für Kinder unter drei Jahren dürfen sich keine verschluckbaren Kleinteile (bis etwa zur Größe eines Tischtennisballs) ablösen lassen. Batterien oder Knopfzellen sollten so angebracht sein, dass Kinder sie nicht herausnehmen können. Bei Spielzeug, das Geräusche macht, prüft man die Lautstärke am besten direkt am eigenen Ohr.

Wer dem eigenen Nachwuchs eine Freude machen möchte, kann auch tolle Erlebnisse verschenken: Viele Kinder freuen sich über einen gemeinsamen Besuch im Theater oder im Fußballstadion, über ­Musikunterricht oder eine Geocaching-Tour im Wald.