Beim Umzug fährt ein bunt geschmückter Kinderkönigswagen mit. (frei, Schützenverein Ristedt)

Die Mädchen und Jungen schücken ihr Gefährt ­natürlich selbst. Wer helfen möchte, kann am morgigen ­Freitag, 25. Mai, ab 15 Uhr in die ­Ristedter Hauptstraße 1 zum Hof Köhler kommen. Mit viel Spaß geht es dann zu Werke.

An diesem Tag startet übrigens ab 16 Uhr schon der sportliche Wettbewerb um die Kinderkönigswürde. Aber auch am Schützenfestwochenende können Mädchen und Jungen noch ihr Geschick am Laser beweisen.

Das Musikerduo Matt & Basti sorgt beim Kindernachmittag mit lustigen ­Liedern für gute Laune. (Udo Meissner)

Am Sonnabend geht es mit der großen Feier los. Um 12 Uhr ­treffen sich alle Kinder auf dem Festplatz in Ristedt zum unterhaltsamen und lustigen Abholen des Zwergenkönigs, der Zwergenkönigin und der Kinder­königin. Dabei kommen natürlich die selbst geschmückten Festwagen zum Einsatz, auf dem alle mitfahren dürfen.

Am Sonntag wartet von 14.30 bis 16.30 Uhr der bunte Kindernachmittag auf dem Festgelände. Tolle Spiele stehen auf dem Programm, bei denen es viele Preise zu gewinnen gibt. Außerdem kann auf einer Hüpfburg getobt werden. Ab 16.30 Uhr tritt das Musikduo Matt & Basti auf. Mit Kinderliedern sorgen sie für Stimmung.

Außerdem wird ab 14.30 Uhr in der Schützenhalle der Zwergenkönig unter Jungen und Mädchen von sechs bis acht ­Jahren sowie der Kinderkönig oder die Kinderkönigin in der ­Altersstufe neun bis 14 Jahren ­ermittelt. Für Kinder ab zwölf Jahren gibt es natürlich auch vergnügliche ­Unterhaltung. Um 17.30 Uhr wird es besonders spannend, denn dann werden die Sieger aus dem Königs­schießen bekannt gegeben ­sowie die Gewinne aus den ­Spielen verlost.