Foto für die Redaktion der Regionalen Rundschau (Sebi Berens)

Die äußeren Bedingungen, die technischen Voraussetzungen, aber auch das Zeitung­machen an sich haben sich stetig ­entwickelt.

Ein Blick zurück in die Anfangstage: Schreibmaschinen bestimmen den Geräuschpegel in den Büros. Tasten klappern, regelmäßig schrillen die Telefone. Die Redakteure in Brinkum sammeln ihre Texte in Mappen, die schließlich zur Setzerei in ­Bremen gehen, um am kommenden Tag in der Zeitung zu erscheinen. Heute ist der gesamte Arbeitsprozess geprägt von modernen computergestützten Redak­tions- und Kommunikationssystemen – und die Journalisten arbeiten in einem wesentlich ruhigeren Umfeld als vor vier Jahrzehnten. Auch die Luft ist besser geworden, denn anders als damals, als das Kettenrauchen während der Arbeit mit dem Beruf des Redakteurs verwandt gewesen zu sein schien, gilt heute striktes Rauchverbot. Die meisten – sogar die Raucher – sind damit mehr als ­zufrieden.

Sind für die Sport­berichterstattung im ­SYKER KURIER und in der REGIONALEN RUNDSCHAU zuständig (von links): Tobias Denne und Thorin ­Mentrup. (Sebi Berens)

Thematisch geht es etwa um die Lokal- und die Kreispolitik: Was kostet die Müllabfuhr, wie sind die Straßen in Schuss, welche Unterhaltungs- und ­Sanierungsprojekte sind geplant, was kostet der Spaß, wer bezahlt ihn, wie geht es den Gemeinden finanziell, wie lässt sich das Strukturgefälle zwischen dem relativ reichen Nordkreis Diepholz und dem Süden ausgleichen, warum wird der lang geplante Radweg nicht endlich gebaut, wo entstehen Baugebiete, wie entwickeln sich die Gewerbeflächen, reichen die Kita-Plätze, wie steht es um den Nachwuchs in der Freiwilligen Feuerwehr? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich die ­Redaktion jeden Tag. „Dabei ­versuchen wir auch immer, mit der ­REGIONALEN RUNDSCHAU ein Stück Wirgefühl zu entwickeln, indem wir die Leute mit unserer Lokalberichterstattung dort abholen, wo sie stehen, also die Themen anzupacken, die die Leser unmittelbar berühren“, sagt Sebastian Kelm, für den Lokalteil verantwortlicher Ressortleiter.

Darüber hinaus gibt es viele andere Dinge, um die sich Kelm und die weiteren Redaktionsmitglieder Claudia Ihmels, Stephen Kraut und Eike Wienbarg kümmern: Stuhr und Weyhe, die Kommunen, auf denen der Fokus der REGIONALEN RUNDSCHAU liegt, verfügen über ein ausgeprägtes Vereinsleben. Auch in diesem Bereich ergibt sich fast täglich ein weites Feld der Berichterstattung. Das Gleiche gilt für die Polizei, die Kirchen, Organisationen oder Wirtschaftsverbände.

Die Redaktion in Stuhr-Brinkum (von links): Eike Wienbarg, Sebastian Kelm, Claudia Ihmels und Stephen Kraut. (Sebi Berens)

Da es zudem ein reges Interesse der Leser in Stuhr und Weyhe an Nachrichten und Berichten aus dem benachbarten Syke – und umgekehrt – gibt, erscheinen manche Beiträge sowie Veranstaltungshinweise des ­SYKER KURIER, der zweiten Regionalausgabe des WESER-KURIER im Landkreis Diepholz, auch in der REGIONALEN RUNDSCHAU.

Nicht wegzudenken ist für die Redaktion die Kulturberichterstattung. Gerade Weyhe hat mit dem Weyher Theater eine Einrichtung, die weit über die Gemeinde hinausstrahlt. Zu den regelmäßigen Besuchern der Bühne gehören zahlreiche Theaterliebhaber aus Bremen und den Städten und Gemeinden aus der Umgebung. Auch die Konzerte auf Gut Varrel, das Stuhr Open Air, der Oldtimermarkt oder die Traditionsveranstaltung Weyhe Total zählt für Redaktionschef Kelm zu den Fixpunkten im Veranstaltungskalender.

Die intensive Nähe der Abonnenten zu den örtlichen Sportvereinen führt zu einer ausführlichen Sportberichterstattung, aus der sich die Lokalredaktion allerdings heraushält. Denn das regionale Sportgeschehen übergreift mit den unterschiedlichsten Wettbewerben die Kommunalgrenzen und ist – so sagen die Lokalredakteure – eine ­Wissenschaft für sich, eine für Sportredakteure eben. Den Sportteil, der zu wesentlichen Teilen in Syke produziert wird, haben ­SYKER KURIER und REGIONALE RUNDSCHAU ­gemeinsam. Die älteren Leser und Redakteure erinnern sich noch daran, dass die Hoffnung auf ein überregionales Strahlen der lokalen Sportgrößen sich manchmal tatssächlich erfüllt. Das war so, als der Kirchweyher Jens Volkmann 1988 um olympische Ehren in Seoul lief oder als die jungen Frauen des TuS Sudweyhe beim Korbball mehr als einmal – und in manchen Jahren erfolgreich – um die Deutsche Meisterschaft gespielt ­haben.