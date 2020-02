Treppenlifte gibt es im schicken Design, die sich mühelos in das liebevoll eingerichtete Zuhause einfügen lassen. Sie sind so gut wie in jedem Treppenhaus einbaubar. (lifta.de)

Treppenlifte sind heutzutage keine hässlichen Ungetüme mehr, sondern schicke, technisch ausgereifte Systeme, die das Leben der Hausbewohner erleichtern und ihnen die Chance geben, auch im Alter in ihrem liebgewonnenen Heim zu bleiben. Sie lassen sich in so gut wie jedem Treppenhaus installieren – selbst für enge Wendeltreppen gibt es Lösungen. Der komplizierte Einbau erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Versprechen wie „Maßanfertigung und Lieferung sofort“ sollten Interessierte laut Verbraucherzentrale mit einem

gesunden Misstrauen begegnen. Stattdessen ist insbesondere die Beratung des Käufers in dessen Heim wichtig. Seriöse Anbieter leisten diese kostenlos.

Die modernen Hilfsmittel sorgen für ein komfortables Leben und sol- len Bewohner unterstützen, daheim bleiben zu können. (lifta.de)

Dabei sollten sich die Hausbewohner alle technischen Funktionen erläutern und die Fahrbahn sowie Haltestellen des Liftes genau skizzieren lassen, betont der Verband Privater Bauherren. Bei dem Vor-Ort-Gespräch werden sich wichtige Fragen geklärt, beispielsweise, ob zum Einsetzen Umbauten nötig sind, der Treppenlift die Benutzung der Treppe für Fußgänger einschränkt und wie es genau mit Garantie und Wartungsvertrag aussieht.

Ein Treppenlift sollte der körperlichen Konstitution der Benutzer entsprechen. Das gängigste Modell ist der Sitzlift – eine Art Stuhl, der auf einer Schiene parallel zum Handlauf der Treppe befördert wird. Solche Modelle sind vor allem für Menschen geeignet, die sich noch größtenteils selbst bewegen können, denen aber das Stufensteigen schwerfällt. Rollstuhlfahrer benötigen dagegen einen sogenannten Plattformlift.

In der Planungsphase sollten sich Interessierte mehrere Angebote einholen und die einzelnen Posten akribisch miteinander vergleichen. Die Preise variieren je nach Modellwahl und Einbauaufwand. Wichtig ist es, eine kompetente Firma zu finden, die über ausreichend Erfahrung verfügt und einen zuverlässigen Kundendienst anbietet.

Pflegebedürftige können nach Angaben der Deutschen Seniorenliga für den Einbau eines Treppenliftes einen Zuschuss von bis zu 4000 Euro aus der Pflegekasse erhalten. Leben zwei Pflegebedürftige im Haushalt, können es sogar bis zu 8000 Euro sein. Voraussetzung ist die Bestätigung der Pflegebedürftigkeit durch die Einstufung in einen Pflegegrad. Außerdem muss die Wohnraumanpassung eine Maßnahme sein, die die selbstständige Lebensführung ermöglicht

beziehungsweise wiederherstellt.

Darüber hinaus gibt es von Stiftungen, Land und Kommunen weitere Förderprogramme für die barrierefreie Wohnanpassung. Auch die Förderbank KfW hält demnach zinsgünstige Kredite für notwendige Umbauten bereit.

Die Kosten für den Einbau eines Treppenlifts können laut Verein auch als außerordentliche Belastung steuerlich abgesetzt werden. Die Höhe der Ersparnis richtet sich nach den Einkommens- und Familienverhältnissen.