Viele Großeltern wünschen es sich, und für die Eltern klingt es oft höchst verlockend: Die Enkel

düsen mit Oma und Opa in die

Sonne, die Eltern haben mal für eine Woche ihre Ruhe. Von jetzt auf gleich plant man Urlaub mit den Großeltern aber besser nicht, sagt Christine Sowinski vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). „Für kleine Kinder kann das schwierig werden“, sagt sie.

Besser ist es, wenn die Kinder erstmal üben, bei den Großeltern zu übernachten. Nach und nach kann man diese Aufenthalte verlängern. Der erste Urlaub sollte dann auch nicht länger als ein paar Tage dauern. Regelmäßiges Telefonieren mit den Eltern gehört dabei dazu. So sind Mama und Papa nicht ganz aus der Welt. Haben Eltern

gute Erfahrungen mit solchen Ausflügen ihres Nachwuchses gemacht, können die Reisen allmählich ausgedehnt werden.

Allzu weit zu fliegen sollten Großeltern mit den Enkeln beim ersten Mal aber nicht, rät Christine Sowinski. Es sollte zumindest die theoretische Option geben, den Urlaub abzubrechen, wenn die

Kinder zu starkes Heimweh ent-

wickeln. Außerdem langweilen sich Mädchen und Jungen auf langen Fahrten schnell, sodass die Anreise für alle Beteiligten für Frust sorgen kann. Der Urlaub in den Bergen oder am Strand um die Ecke ist oft die beste Option.

Beim Urlaub oder auch dem

Wochenende mit den Enkeln sollten Aktivitäten mit den Kindern im Mittelpunkt stehen. Natürlich schießt man einige Fotos, aber das sollte nicht überhand nehmen. Das gemeinsame Erlebnis ist wichtiger als alles für die Nachwelt im Bild festzuhalten, sagt Gerontologe Prof. Eckart Hammer, der an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg lehrt.

Hammer rät auch, zu überlegen, wie viele Kinderfotos man noch von sich selbst hat. Nicht viele vermutlich. Und ist das schlimm? Was

lebendig bleibt, sind doch die Erinnerungen, sagt Hammer. Und da die Enkel so schnell groß werden, gilt es davon so viele zu sammeln wie möglich. Einen Beweis in

Pixeln braucht es nicht.